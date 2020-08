Flavio Briatore

1 – SELFIE, DIPENDENTI MALATI E PAURA PER GLI AFFARI BRIATORE TRASFORMA L'OSPEDALE IN UN UFFICIO

Francesco Rigatelli per “la Stampa”

Si sente un leone in gabbia, anzi in ospedale, invidiato e per questo odiato da quasi tutti. Flavio Briatore, 70 anni, ieri è rimasto attaccato al telefono dal suo letto nel reparto a pagamento dell'ospedale San Raffaele di Milano.

briatore prostatite-19

I problemi non mancano: ristoranti chiusi, dipendenti malati, amici e famigliari preoccupati. A un certo punto il manager si è fatto un selfie per mostrare il suo stato di salute, i capelli tirati indietro, la barba incolta, un sorriso malaticcio e la mascherina appesa a un orecchio. La storia su Instagram è durata poco prima di essere cancellata. C'è poco da ridere, lo hanno consigliato i suoi.

CORONAVIRUS PADIGLIONE SAN RAFFAELE BY FEDEZ FERRAGNI BURIONI

E lui, il leone in ospedale, ha pensato di non farsi vedere troppo in disarmo. Per fortuna sta bene. Lo ha riferito anche l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, dopo avergli parlato e prima di postare pure lei su Instagram un bombolone alla crema notturno e la copertina di Chi, che la ritrae come partecipante al Grande Fratello vip, a cui dichiara: «Entro nella casa da single, ma non escludo di potermi innamorare».

ELISABETTA GREGORACI - INTERVISTA A CHI

Intanto Briatore resta sotto controllo, come da prescrizione del suo amico medico Alberto Zangrillo, e dopo un giorno di silenzio il San Raffaele, a firma dei dottori Giulio Melisurgo e Pasqualino D'Aloia, riferisce di «una specifica patologia diversa da Covid-19» avvalorando così la versione anticipata da Daniela Santanchè e ripetuta dallo stesso Briatore («una prostatite») e che il manager «è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus».

Il diavolo però sta nei dettagli, perché continuano i medici: «Il tampone è risultato positivo e di conseguenza a Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività».

LA STORY DI BRIATORE DAL SAN RAFFAELE

Insomma, il manager avrebbe fatto il tampone domenica prima del ricovero e in seguito al risultato sarebbe stato curato, mentre ancora martedì sera dal letto del reparto rispondeva al "Corriere" di non sapere di essere positivo. In precedenza il comunicato del suo staff parlava di leggera febbre e spossatezza e già a dicembre Briatore era stato male per dieci giorni.

Allora chiamò Zangrillo del San Raffaele, che qualche mese dopo gli avrebbe detto che aveva avuto il coronavirus. Mentre mercoledì scorso, in una videointervista su Facebook con Nicola Porro, Briatore dal suo ristorante "Crazy Pizza" di Montecarlo ha dichiarato: «Ci sono 3-4 morti al giorno, gente anziana e malata.

Ho parlato stamattina con Zangrillo e dice che è un raffreddore. Io l'altro giorno ho avuto la febbre, era un raffreddore». E per quanto la catena epidemiologica sia complessa da ricostruire c'è chi avanza dubbi sui controlli che avrebbero permesso a Briatore, con febbre e sintomi, non solo di tenere aperti i suoi locali, ma di viaggiare tra Porto Cervo, Montecarlo e Milano, mentre i suoi dipendenti e clienti sono in ospedale o in quarantena in Sardegna. Il barman del Billionaire a 59 anni è in terapia intensiva a Sassari dopo essere risultato positivo al tampone.

tweet sulla prostatite di briatore 3

2 – CURE NEL REPARTO A PAGAMENTO PROTESTE AL SAN RAFFAELE PER IL RICOVERO DI BRIATORE

Claudia Guasco per “il Messaggero”

Il giallo Briatore ha svariati protagonisti. L'imprenditore del Billionaire, naturalmente, che posta e subito cancella una sua foto sorridente con mascherina a penzoloni dal letto d'ospedale, anche se spettinato e un po' acciaccato.

flavio briatore con mihailovic, della valle, bonolis, marcolin e parpiglia a ferragosto

La socia Daniela Santanché, che insiste: «Cosa avevo detto? Era prostatite». Il professor Alberto Zangrillo, scettico del Covid, primario di terapia intensiva che lo cura benché il tycoon non sia in terapia intensiva. Flavio Briatore è grave. No, sta bene. Ha un'infiammazione alla prostata. No, è stato contagiato nel suo locale in Sardegna.

FLAVIO BRIATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS BY EDOARDOBARALDI

IL PROTOCOLLO

Dopo una giornata di indiscrezioni, frasi sibilline e verità da interpretare, è il San Raffaele a fare chiarezza con un comunicato che intende spegnere le polemiche: Briatore ha contratto il coronavirus e il suo ricovero nel reparto solventi non ha violato alcun protocollo.

L'imprenditore settantenne è arrivato domenica nella struttura milanese «per una specifica patologia diversa da Covid-19» e non ha avuto un trattamento privilegiato visto che «al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard». Prima del ricovero, «come tutti i pazienti, è stato sottoposto al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2».

Il test «è risultato positivo» e per il tycoon è scattata la procedura: «Isolamento e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati». L'ospedale ribadisce che «la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio».

tweet sulla prostatite di briatore 2

Briatore dunque si è rivolto al San Raffaele per problemi diversi dal virus, come precisano Giulio Melisurgo, medico curante, e Pasqualino D'Aloia, direttore delle professioni sanitarie dell'ospedale. L'amica Daniela Santanché non ha lesinato particolari, omettendo tuttavia la positività: «Flavio ha avuto una recidiva di prostatite. È un'infiammazione, tre mesi fa era stato ricoverato, sei mesi fa era stato ricoverato.

Si trovava nella sua casa di Montecarlo con la febbre, ha chiamato il professor Zangrillo, è sempre stato lui che ha curato questa sua infezione», ha raccontato la deputata. La scelta dell'ospedale non è casuale: qui c'è Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi, e un reparto solventi da hotel a cinque stelle.

briatore

La stanza di Briatore è nell'area che lo scorso aprile ha ospetato Guido Bertolaso, l'ex capo della protezione civile chiamato dal governatore lombardo Attilio Fontana per costruire l'ospedale in Fiera. La presenza di un reparto Covid per solventi ha lasciato interdetti i dipendenti e sollevato un'interrogazione in consiglio regionale: la prostatite pareva una scorciatoia di Briatore per farsi ricoverare in un reparto d'eccezione sotto l'ala del suo medico curante. Ma l'ospedale smentisce: nessun favoritismo, tutte le procedure sono state rispettate.

FEBBRE SOSPETTA

flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 3

Eppure quel legame con il professor Zangrillo, con cui condivide posizioni di perplessità sulla diffusone del virus, continuano ad alimentare critiche. Il 19 agosto il manager del Billionaire non stava bene: «Ho parlato stamattina con Zangrillo, mi ha detto: È un raffreddore. Io l'altro giorno ho avuto anche la febbre, invece era un raffreddore. Non esistono più raffreddori, tumori e polmoniti, è tutto coronavirus!». In queste ore difficili l'imprenditore può comunque contare sul conforto degli amici.

flavio briatore con il figlio e due amici in barca

Come Lapo Elkann: «Ogni essere umano soprattutto nei momenti in cui soffre merita massimo rispetto. Sempre, senza se e ma. Anche con Briatore gli hater stanno dimostrando cosa significa essere beceri. Auguro a Flavio e al suo staff pronta guarigione e agli hater una cura ricostituente di umanità», scrive su twitter. E Daniela Santanché rivendica le sue dichiarazioni sulle condizioni del fondatore del Billionaire: «Io capisco che gli sciacalli fatichino a comprendere l'italiano. Tutto corretto, dal momento che non si aveva ancora l'esito del tampone e il ricovero era per prostatite. Adesso due volte forza, amico mio!».

VITTORIO SGARBI FLAVIO BRIATORE BRIATORE E ZANGRILLO A MAGGIO DICEVANO CHE IL VIRUS NON ESISTE - TWEET DI SELVAGGIA LUCARELLI SELVAGGIA VS BRIATORE E ZANGRILLO briatore FLAVIO BRIATORE SILVIO BERLUSCONI IL 12 AGOSTO 2020 renzo rosso con flavio briatore flavio briatore positivo al coronavirus i tweet 4