Giulia Mattioli per www.lastampa.it

È risaputo che a volte Gwyneth Paltrow dispensi consigli poco convenzionali (per usare un eufemismo) attraverso il suo sito di benessere e lifestyle Goop. Ma quando si tratta di suggerimenti a tema erotico, l’attrice e imprenditrice spesso ci azzecca: la filosofia della piattaforma da lei creata parte infatti dal condivisibile presupposto che il piacere sessuale è strettamente legato al benessere del corpo e della mente, ed è una parte di noi che dobbiamo imparare ad ascoltare e appagare per stare bene.

Ebbene, in vista di San Valentino, giornata che è sì dedicata all’amore romantico, ma anche al piacere erotico, Goop ha stilato una lunghissima lista di idee regalo, molte delle quali a tema hot, che include moltissimi sex toys da usare in compagnia, per sperimentare con il/la partner, o in solitaria, per donare amore e piacere esclusivamente a sé stesse. L’abbiamo ulteriormente scremata per proporvi 5 tra i toys più interessanti del momento.

SET PER LA COPPIA

Il vibratore Nova 2 e l’anello vibrante Pivot compongono il Date Night Set di We Vibe, la combo perfetta per un San Valentino di coppia a cui aggiungere un po’ di pepe. Un set regalo che può ravvivare i momenti clou o intensificare il piacere durante i preliminari.

Nova 2 è un vibratore ‘rabbit’ per la vulva che ha un’estremità pensata per la penetrazione e una per il clitoride, entrambe regolabili per ottenere la perfetta angolazione e dotate di sistema vibrante separato (dieci tipi di vibrazione e tredici livelli di intensità), che si possono controllare anche tramite app.

Pivot invece è un anello vibrante, morbido ed elastico, che si può posizionare alla base del pene per intensificare i preliminari o le sensazioni di entrambi i partner durante la penetrazione. Anche Pivot si può regolare via app. Entrambi sono waterproof.

IL TOY GENDER NEUTRAL AUTORISCALDANTE

Lora di Carlo, marchio di sex toys molto particolari, studiati per replicare il più possibile la sensazione del tocco umano, propone un Plug vibrante e autoriscaldante, ma soprattutto adatto a tutti i generi e tratti anatomici. Può stimolare il punto G, il clitoride, la prostata e il perineo, e lo fa in modo particolarmente delicato dato che il sistema autoriscaldante aiuta a rilassare i muscoli e a stimolare la circolazione.

Può raggiungere i 40 gradi centigradi, ovvero poco più della normale temperatura corporea, mentre i suoi due sistemi vibranti (uno sul plug principale e uno sull’estremità sporgente) si possono controllare indipendentemente, in modo da dare piacere sia internamente che esternamente.

LO STIMOLATORE PER CUI NON SERVONO LE MANI

Da sole o in coppia, con questo stimolatore clitorideo la comodità viene prima di tutto: Eva è un prodotto Dame che ha la caratteristica di non necessitare l’uso delle mani. In pratica, grazie a due lembi morbidi e flessibili, si appoggia sotto le grandi labbra, che si divaricano leggermente, e lì rimane, provvedendo a stimolare il clitoride con vibrazioni (tre le modalità possibili) mentre ci si dedica a qualsiasi altra attività sessuale. Comodo, pratico, talmente piccolo che si può tenere comodamente in borsa o in tasca, è perfetto per giocare da sole o in due.

IL VIBRATORE GIOIELLO

Se non siete sicure di dove terminerà la serata del 14 febbraio (o di qualsiasi altra data), questo pendente Vesper prodotto dal marchio Crave è la soluzione: un sottile vibratore in acciaio inossidabile ricoperto d’oro 24 carati che si indossa come un pendente.

Il toy-gioiello è un’idea regalo perfetta per la festa degli innamorati e un accessorio che movimenta la serata con effetto sorpresa. Dotato di quattro velocità e due modalità di vibrazione, è silenziosissimo e si ricarica tramite porta USB.

IL TOY CHE SI COMANDA A DISTANZA

Infine, Lyla è un ovetto vibrante di design, raffinato e discreto, che ha la speciale caratteristica di poter essere comandato a distanza. Si può quindi utilizzare per l’autoerotismo (i comandi si trovano anche alla base del vibratore stesso) ma anche per giocare con il partner, a cui consegnare il telecomando che innesca le diverse modalità di vibrazione. Il telecomando si aziona con il semplice movimento: basta inclinarlo dalla posizione orizzontale a quella verticale per intensificare l’intensità della vibrazione, e rendere il gioco più fluido ed eccitante. Lyla è un prodotto Lelo.