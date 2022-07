SANGRIA, SANGUE E FOLLIA A MARBELLA - SPARI DOPO UNA RISSA NELLA DISCOTECA OPIUM DOVE IL NIPOTE DEL RE SPAGNOLO STAVA FESTEGGIANDO IL COMPLEANNO: CINQUE FERITI, UNO È GRAVE - UN FILMATO MOSTRA LA LITE SCOPPIATA NELLA ZONA VIP E IL FUGGI FUGGI DOPO I COLPI D’ARMA DA FUOCO ESPLOSI SULLA PISTA DA BALLO - LA STAR OLANDESE DI “LOVE ISLAND” RACCONTA DI ESSERE STATA COINVOLTA NELLA SPARATORIA – VIDEO

froila??n de marichalar nipote re di spagna

È di cinque feriti il bilancio di una sparatoria che si è verificata questa mattina dopo una rissa nella discoteca «Opium» di Marbella, nel sud della Spagna. Ricoverato in ospedale in condizioni gravi anche l'uomo che avrebbe sparato e che ha riportato ferite d'arma da taglio al petto e alla testa. È stato arrestato.

Tutti i feriti, colpiti da colpi d'arma da fuoco, sono stati trasferiti all'ospedale Costa del Sol di Marbella e uno di loro è in gravi condizioni, secondo fonti della polizia citate da El Mudo. Gli agenti stanno conducendo le indagini per comprendere la dinamica esatta dei fatti.

marbella spari dopo rissa in discoteca 8 kelly van der minne 1 marbella spari dopo rissa in discoteca 1 kelly van der minne marbella spari dopo rissa in discoteca 3 marbella spari dopo rissa in discoteca 4 marbella spari dopo rissa in discoteca 5 marbella spari dopo rissa in discoteca 9