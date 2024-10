6 ott 2024 17:30

LA SANITÀ ITALIANA È DA RICOVERO – A TORINO SCOPPIA IL BUBBONE DELL’OSPEDALE TORINESE DELLE MOLINETTE: I BILANCI DEGLI ULTIMI DIECI ANNI SAREBBERO FALSI, CON BUCHI DA MILIONI DI EURO DI CREDITI NON INCASSATI E CONTI TAROCCATI – CI SONO 25 PERSONE INDAGATE, TRA CUI L'ATTUALE DG, GIOVANNI LA VALLE, I SUOI TRE PREDECESSORI, DIRETTORI SANITARI E AMMINISTRATIVI. LE ANOMALIE PIÙ EVIDENTI RIGUARDANO LE PRESTAZIONI INTRAMOENIA, MOLTIPLICATE ARTIFICIOSAMENTE PER RISCUOTERE PREMI E BONUS PER “MIGLIORARE LE LISTE D’ATTESA” (MA ERA SOLO UN TRUCCO)