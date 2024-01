18 gen 2024 17:46

LA SANITA’ PUBBLICA È PARTITA PER LA TANGENTE ­– UN MEDICO E UNA INFERMIERA DELL'OSPEDALE DI TRANI SONO STATI ARRESTATI PER CONCUSSIONE, PECULATO E TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO – CHIEDEVANO AI PAZIENTI BUSTARELLE DAI 100 AI 150 EURO A TESTA PER SALTARE LE LISTE D'ATTESA PER GLI ESAMI COME TAC E RADIOGRAFIE – SPESSO A PAGARE ERANO PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE GRAVI…