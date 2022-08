CON IL SANNA DI POI – NON C’È PACE PER SANNA MARIN: DOPO I VIDEO DEI BALLI SCATENATI, OGGI SI È SCUSATA PER UNA FOTO IN TOPLESS DI DUE INFLUENCER CHE LEI STESSA AVEVA INVITATO NELLA SUA RESIDENZA UFFICIALE – MARIN È STATA COSTRETTA AD AMMETTERE CHE L’IMMAGINE DELLE DUE CON LE ZINNE AL VENTO E UN CARTELLO CON LA SCRITTA FINLANDIA “NON È APPROPRIATA”: “ABBIAMO FATTO LA SAUNA, NUOTATO E PASSATO DEL TEMPO INSIEME. NIENTE DI STRAORDINARIO, MA…”

Da Ansa

sanna marin

Nuovi imbarazzi e nuove scuse per la premier finlandese Sanna Marin. La primo ministro scandinava, fresca delle polemiche per i balli scatenati, oggi si è scusata per una foto in topless di due note influencer che lei stessa aveva invitato nella sua residenza ufficiale. Lo riporta la Bbc.

Marin ha ammesso che "l'immagine non è appropriata" e si è scusata. Nell'immagine, diffusa sui social, si vedono due donne che si baciano coprendosi il seno con un cartello con la scritta "Finlandia". Secondo i media finlandesi la foto è stata scattata nei bagni della residenza usata dagli ospiti.

sanna marin balla con sabina sarkka

"Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme", ha detto Marin. "Quel tipo di foto non avrebbe dovuto essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario", ha aggiunto.

sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki 2 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 2 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 3 SANNA MARIN MEME sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 6 SANNA MARIN MEME sanna marin scatenata a un party con gli amici 7 sanna marin scatenata a un party con gli amici 3 sanna marin scatenata a un party con gli amici 6 sanna marin scatenata a un party con gli amici 4 sanna marin scatenata a un party con gli amici 1 sanna marin scatenata a un party con gli amici 17 sanna marin scatenata a un party con gli amici 19 sanna marin scatenata a un party con gli amici 10 sanna marin scatenata a un party con gli amici 5 sanna marin in discoteca SANNA MARIN ACCERCHIATA DA UOMINI sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki conferenza stampa di sanna marin sanna marin avvinghiata a un uomo in un club di helsinki sanna marin balla con sabina sarkka