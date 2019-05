SANSA DI NOZZE - SOPHIE TURNER, LA SANSA STARK DI "GAME OF THRONES", HA SPOSATO JOE JONAS, 29ENNE MEMBRO DEI "JONAS BROTHERS": LA CERIMONIA SI È SVOLTA IN PIENA NOTTE A LAS VEGAS, I DUE SI SONO SCAMBIATI DELLE CARAMELLE ROTONDE AL POSTO DELLE FEDI – I DUE SI SONO DETTI SÌ DAVANTI AL SOSIA DI ELVIS PRIMA DI PARTIRE SU UNA CADILLAC ROSA ANNI ’50. TUFFO NELLA JACUZZI DELL’HOTEL ANCORA IN ABITI DA SPOSI – IL COSTO TOTALE? APPENA… (VIDEO)

Stefania Saltalamacchia per "www.vanityfair.it"

«Cosa ho imparato dai matrimoni dei miei fratelli? Più che altro quello che non devo fare… Sono stati dei matrimoni bellissimi comunque. Tutti i 18 matrimoni di Nick sono stati fantastici!».

Joe Jonas, 29 anni e membro dei Jonas Brothers, non ha tradito le intenzioni. Se il fratello ha sposato lo scorso dicembre l’attrice di Bollywood Priyanka Chopra in un susseguirsi di sontuose e tradizionali cerimonie – tra l’India e gli Stati Uniti – lui ha scelto di dare tutt’altro tono alle nozze con Sophie Turner, la Sansa Stark di Games of Thrones.

I due hanno partecipato alla cerimonia dei Billboard Music Awards, dove la band di lui è salita sul palco, e poco dopo – a sorpresa e senza alcun annuncio ufficiale – sono andati a nozze nel cuore della notte a Las Vegas. A raccontare – in diretta – il matrimonio è stato Diplo, tramite le storie di Instagram.

A officiare, nella Chapel L’Amour all’interno della più grande A Little White Wedding Chapel, è stato un sosia di Elvis, come nella migliore tradizione della città più divertente ed eccessiva degli Stati Uniti. Secondo People, si tratta di un matrimonio valido al cento per cento, in quando i due – fidanzati ufficialmente dall’ottobre 2017 – avevano chiesto la licenza matrimoniale allo Stato del Nevada qualche giorno fa.

All’inizio della cerimonia, Turner, 22, ha fatto il suo ingresso, lungo la «navata», indossando un top di seta bianca, un pantalone coordinato, e un velo nuziale, sulle note di Speechless di Dan + Shay. Ad aspettarla «all’altare» Joe, con i fratelli Nick e Kevin, nei ruoli di testimoni.

Priyanka Chopra, invece, è stata la damigella d’onore della sposa. In diretta Instagram anche lo scambio delle promesse: «Te lo prometto, non ti lascerò mai. Ti amerò e mi fiderò di te, tutti i giorni della mia vita. In salute e in malattia… per sempre», hanno recitato i due. Prima di dare il via alle danze. Ad aspettarli fuori, una Cadillac rosa anni ’50. Immancabile anche il tuffo nella jacuzzi dell’hotel ancora in abiti da sposi.

Al posto delle tradizionali fedi, il cantante e l’attrice si sono scambiati anelli di caramelle. Secondo il Daily Mail, la cerimonia ha avuto un costo totale di 600 dollari. Nick e Priyanka, invece, avrebbero superato il mezzo milione di euro.Qualche mese fa, i neo sposi avevano invece raccontato di una cerimonia da celebrare nell’estate 2019. In Francia, la location, forse, un castellorinascimentale.

«Sarà molto divertente», aveva anticipato il futuro sposo a James Corden. «Sai, la famiglia di Sophie viene dall’Inghilterra, pensavo che per la prima volta sarei diventato un fan del calcio. Ma poi ho scoperto che a loro non piace, preferiscono il rugby, quindi avremo una bandiera da rugby e una da football al matrimonio. Se i testimoni si presenteranno con un occhio nero e un braccio rotto, sarò molto orgoglioso».

Non è chiaro, a questo punto, se ci sarà il bis. I due stanno insieme dal 2016. L’annuncio delle nozze era arrivato via social: «Ho detto sì», aveva scritto l’attrice pubblicando su Instagram la foto dell’anello di fidanzamento. La «pazza» cerimonia di Las Vegas è arrivata quasi due anni dopo. Di certo è stata «divertente».

