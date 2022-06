14 giu 2022 19:39

LA SANTANCHÈ NON ANDRÀ IN "VISIBILIA" - AHI AHI, I REVISORI DEI CONTI NON FIRMANO IL BILANCIO DELLA SOCIETÀ DELLA SENATRICE DI FRATELLI D'ITALIA, VISIBILIA EDITORE - I PROBLEMI RIGUARDANO IL PIANO INDUSTRIALE AL 2024, CHE NON TIENE CONTO DEL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ EDITORIALI ALLA CONTROLLATA - CON L'OPERAZIONE, LA SOCIETÀ QUOTATA ALL'EURONEXT GROWTH È DIVENTATA UNA SCATOLA FINANZIARIA…