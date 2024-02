SANTO? DUBITO! - NON E' CHIARO SE CI SIA UN LEGAME TRA ROBERTO AMATULLI, IL SANTONE E AUTOPROCLAMATO CURATORE ED ESORCISTA, E GIOVANNI BARRECA, AUTORE DELLA STRAGE DI ALTAVILLA MILICIA - L'EX PARRUCCHIERE BARESE AVEVA INIZIATO A GIRARE IL SUD ITALIA NEGLI ULTIMI ANNI E AVREBBE FONDATO UNA SETTA DOVE CONSIGLIAVA DI ABBANDONARE LA FAMIGLIA IN NOME DI DIO - IL PARA-GURU CONTINUA A PUBBLICARE CONTENUTI: "HAI UN TUMORE? NON TI CURARE, SOLO GESÙ TI PUÒ SALVARE" - IL FANATICO RELIGIOSO CHE HA UCCISO LA MOGLIE E DUE DEI SUOI FIGLI LO CITAVA SPESSO SULLA SUA PAGINA FACEBOOK…

ROBERTO AMATULLI

Estratto dell'articolo di R.B. per “la Repubblica”

Sul suo profilo Facebook si autoproclama «ministro di cristo Gesù ripieno dello Spirito Santo». Roberto Amatulli «lavora presso Gesù» ma predica attraverso i social. Tik Tok soprattutto dove raggiunge circa 5mila follower. Esorcismi, battesimi, addirittura visite in ospedale. I video che posta descrivono chiaramente la sua attività di santone.

Giovanni Barreca lo citava spesso nel suo profilo social. Roberto Amatulli, parrucchiere barese prima. Poi pastore evangelico, guaritore ed esorcista che ora afferma di essere in grado di scacciare il demonio. Di poter curare malattie gravi ma guai a ricorrere ai medici. È stato il Covid a cambiare tutto. […]

giovanni barreca con la moglie angela salamone e i figli

Dopo la sua conversione Amatulli si è dedicato alla sua missione. Arrivando a toccare diverse località in tutto il Sud Italia. Calabria e Sicilia soprattutto. Prima di comparire in questo drammatico episodio di cronaca anche la trasmissione Le Iene si era occupato di lui. In quell’occasione fu appurato che alcune persone si sarebbero allontanate dalla famiglia dopo essere entrate in contatto con Amatulli. Una setta che “protegge” e controlla i suoi adepti. E consiglia ad alcuni dei suoi fedelissimi di abbandonare la famiglia in nome di Dio.

ROBERTO AMATULLI

Non è ancora chiaro il vero legame tra il santone e l’autore della strage. […]Il santone, […] ieri è stato particolarmente attivo sui suoi canali social. Ancora alle 23 era in diretta Facebook per predicare, cantare, mettere in guardia i suoi seguaci. «Hai un tumore? Non ti curare, solo Gesù ti può salvare». «Sei ferito? È un segno del Signore».

[…] Nei giorni immediatamente successivi al Natale aveva anche raccontato ai fedeli di aver risvegliato attraverso la sua preghiera un bambino in coma, che però poi è deceduto. «È stata fatta la volontà del signore, è dura da accettare ma Dio è Dio. Abbiamo fatto tutto quello che si doveva fare per salvarlo». L’autoproclamato santone si è anche autoassolto.

