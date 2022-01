8 gen 2022 11:53

SANZIONE DI 100 EURO PER GLI OVER 50 CHE, AL 1 FEBBRAIO, NON HANNO INIZIATO O COMPLETATO IL CICLO VACCINALE O NON HANNO FATTO LA DOSE DI RICHIAMO ENTRO I TERMINI PREVISTI - LO INDICA IL DECRETO LEGGE PUBBLICATO NELLA NOTTE IN GAZZETTA UFFICIALE CHE STABILISCE ANCHE COME I DESTINATARI DI UNA SANZIONE ABBIANO 10 GIORNI DI TEMPO PER COMUNICARE ALLA ASL L'EVENTUALE ESENZIONE DALL'OBBLIGO VACCINALE O UN’ALTRA RAGIONE DI OGGETTIVA IMPOSSIBILITÀ A FARSI VACCINARE…