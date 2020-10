LA SANZIONE VA A NOZZE – UNA COPPIA SE NE FOTTE DELLE NUOVE RESTRIZIONI SUI MATRIMONI E ORGANIZZA UN BANCHETTO CON 82 PERSONE IN UN RISTORANTE DI PONTINIA, IN PROVINCIA DI LATINA: MA LA FLOTTA DI INVITATI NON PASSA INOSSERVATA E LA FESTA VIENE INTERROTTA DAI CARABINIERI CHE IDENTIFICANO E SANZIONANO I PARTECIPANTI E IL GESTORE DEL LOCALE PER VIOLAZIONE DELLE NORME ANTI-COVID…

Clemente Pistilli per "www.repubblica.it"

matrimonio coronavirus 1

Nonostante la provincia di Latina sia tra quelle più colpite dalla nuova ondata di coronavirus, tanto da essere stata la prima in Italia in cui è stato imposto un mini-lockdown, due giorni fa a Pontinia, nel cuore dell'agro pontino, è stata organizzato in un ristorante un banchetto di nozze a cui hanno preso parte 82 persone.

Una giovane coppia del posto, di nazionalità indiana, in un'area dove vi è una folta comunità sikh impegnata nel lavoro nei campi, al termine del rito si è ritrovata con parenti e amici presso "La Corte degli Ulivi", in strada della Striscia, locale gettonatissimo per feste del genere.

matrimonio coronavirus 2

Dopo una segnalazione, però, sono intervenuti i carabinieri di Pontinia, insieme ai colleghi di Sezze, Borgo Sabotino e Latina, identificando e sanzionando gli 82 commensali, alcuni provenienti anche da altri centri, e il gestore del ristorante, per la violazione delle norme anti-Covid. Il Dpcm del 13 ottobre scorso non consente infatti la partecipazione ai banchetti di più di 30 persone. Quattrocento euro di sanzione a testa, che può essere ridotta a 280 euro per chi sceglie di pagare subito.

