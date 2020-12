20 dic 2020 10:25

SAPER FARE I SOLDI SENZA SAPER FAR NIENTE – “FORBES” INCORONA KYLIE JENNER COME LA CELEBRITA' PIÙ RICCA DEL 2020: LA 23ENNE, DOPO ESSERE DIVENTATA LA PIÙ GIOVANE RICCASTRA DEL PIANETA (NON SENZA POLEMICHE), HA SCALATO LA CLASSIFICA DOPO AVER GUADAGNATO 590 MILIONI DI DOLLARI DALLA VENDITA A COTY DEL 51% DELLA SUA AZIENDA DI COSMETICA – IL SECONDO POSTO RESTA IN FAMIGLIA VISTO CHE…