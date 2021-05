LO SAPETE CHE LA REGINA ELISABETTA AVEVA DATO LA BENEDIZIONE ALLA SERIE “THE ME YOU CAN’T SEE”? – IN TEMPI DI CALMA APPARENTE E QUANDO NON TIRAVA ARIA DI “MEGXIT”, LA NONNETTA SI E' FATTA PERCULARE DAL NIPOTASTRO CHE GLI AVEVA PRESENTATO IL PROGETTO INCENTRATO SUI VETERANI DI GUERRA – OVVIAMENTE I DISTURBI MENTALI DEI SOLDATI SONO STATI SFANCULATI E LA SERIE SI È TRAFORMATA NELLO SFOGATOIO DEL FUGGITIVO… - VIDEO

Roberta Mercuri per "www.vanityfair.it"

il principe harry e la terapia emdr 3

Il principe Harry ha sferrato il suo ennesimo attacco alla royal family attraverso The Me You Can’t See, la nuova serie sulla salute mentale da lui creata e prodotta assieme a Oprah Winfrey. Il principe nel documentario ha rivelato che tra i 28 e i 32 anni, per non pensare alla morte di mamma Diana, ha fatto uso di alcol e droghe. Anche perché quando chiedeva aiuto alla sua famiglia, in risposta otteneva «solo silenzio». Papà Carlo, poi, a detta di Harry, non fu di nessun aiuto. Quando lui e William chiedevano conto al padre del gelo della famiglia reale, il principe del Galles rispondeva: «Beh, è stato così per me e quindi sarà così anche per voi».

regina elisabetta 1

E pensare che nel 2018 Elisabetta II aveva dato la sua benedizione alla serie tv. Perché il nipote «le aveva fatto credere che sarebbe stato un programma tutto incentrato sulla salute mentale dei veterani di guerra»: «La regina non poteva certo immaginare che Harry avrebbe usato il programma per mettere in piazza i suoi demoni e attaccare la royal family, in particolare il padre Carlo, sostenendo che nel periodo più brutto della sua vita è stato abbandonato da tutti», dicono ora fonti vicine ai Windsor. «Il principe le aveva presentato il progetto in maniera del tutto fuorviante».

oprah winfrey e il principe harry

Come ha rivelato una fonte al Mail on Sunday, la regina è «sconvolta dalle accuse di Harry. Specie da quelle contro suo figlio Carlo». Ma Harry va dritto per la sua strada. Il principe ha appena annunciato che «approfondirà» la sua battaglia per la salute mentale con un altro progetto, sempre in collaborazione con Oprah Winfrey, dal titolo The Me You Can’t See: A Path Forward. Chissà se il nuovo programma, che verrà presentato venerdì su Apple Tv e si propone di approfondire i temi già trattati nella prima docuserie, si trasformerà nell’ennesima arma di Harry contro la royal family.

