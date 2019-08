SAPETE CHE WHATSAPP HA UN SACCO DI FUNZIONI NASCOSTE CHE NON UTILIZZATE? – DAGLI SFONDI AGLI STICKER FINO ALL’ACCESSO CON IMPRONTA DIGITALE, CI SONO CENTINAIA DI COSE CHE POTETE FARE PER PERSONALIZZARE LA VOSTRA ESPERIENZA CON L’APPLICAZIONE DI MESSAGING – PER ACCEDERVI, DOVETE “TWEAKARE” IL VOSTRO TELEFONO COSÌ….

Come spiega il portale El androide libre, per attivare le funzioni nascoste di WhatsApp è necessario utilizzare due diverse app. La prima si chiama VMOS ed è disponibile su Google Play: questa app permette la virtualizzazione dell'Android, ovvero la possibilità di usare e gestire un secondo sistema operativo parallelo a quello già presente sullo smartphone. In questo modo sarà possibile effettuare modifiche sul sistema, senza renderle permanenti.

Il secondo passo è quello di scaricare e utilizzare anche un'altra app, chiamata WA Tweaker. I passi da seguire sono i seguenti: aprire VMOS, procedere alla virtualizzazione del sistema e selezionare l'icona a forma di cartella gialla. Si apriranno alcune opzioni e occorrerà selezionare sia WhatsApp e WA Tweaker, cliccando poi su Import, situato nella parte bassa dello schermo. A questo punto, nelle impostazioni di VMOS, sarà necessario selezionare prima 'Impostazioni di sistema', poi 'Informazioni sul telefono' e premere per dieci volti su 'Numero di compilazione'. Successivamente, andranno attivate le opzioni di sviluppo, per gestire i permessi di root e completare l'attivazione di VMOS.

A questo punto, basterà registrare il proprio numero di telefono sull'app clone di WhatsApp presente in VMOS e aprire WA Tweaker. Quest'ultima app, ora, consentirà di aprire e gestire tutte le funzioni nascoste all'interno di WhatsApp: dallo sfondo nero agli sticker animati, fino all'accesso con impronta digitale. C'è solo un piccolo problema: si tratta di un'operazione molto rischiosa. Gli sviluppatori di WhatsApp, infatti, non vedono di buon occhio app come WA Tweaker e c'è una certa probabilità di essere scoperti e bloccati dall'app, con la conseguenza di non poterla più usare con lo stesso numero di telefono. Va bene essere 'smanettoni', ma siamo sicuri che il gioco vale la candela?

