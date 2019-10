SAPETE COSA DICONO DI VOI LE FOTO CHE PUBBLICATE SUI SOCIAL? DIETRO A OGNI SCATTO C’È UN MESSAGGIO PIÙ O MENO SUBLIMINALE CHE VOGLIAMO ARRIVI BEN CHIARO: MOSTRANDO LA PARTE MIGLIORE CI SI CONVINCE CHE DA FACEBOOK E INSTAGRAM ARRIVINO LE CONFERME CAPACI DI VINCERE LE NOSTRE INSICUREZZE – CHI PUBBLICA GLI SCATTI DALLE VACANZE NON VUOL FAR ALTRO CHE EVIDENZIARE IL SUO STATO SOCIALE E PROVOCARE INVIDIA MENTRE I SELFIE SONO…

Ti sei mai chiesto cosa dicono di te le tue foto di Instagram? Ovviamente stiamo parlando di un mondo in cui ognuno cerca di mostrare la parte migliore di sé, celando gli aspetti più brutti e che esulano dalla vita patinata che viaggia sul binario social. È l’immagine migliore di noi che vogliamo dare agli altri.

La dottoressa Elena Touroni, psicologa consulente e co-fondatrice della Chelsea Psychology Clinic, a Londra, ritiene che le «foto che pubblichiamo sui social sono quelle che descrivono gli aspetti più idealistici della vita, la versione di noi stessi che riteniamo "perfetta". In questi casi, può essere usata come una strategia – una sorta di conferma dall’esterno - per aumentare l'autostima, in particolare se qualcuno sente di non essere completamente soddisfatto nella vita di tutti i giorni.

Lynn Morrison, direttore della società di marketing The Marketing Chai, rivela cosa dicono di noi le foto che pubblichiamo.

Foto di paesaggi

Sei mai stato in vacanza e non vedevi l’ora di potertene vantare con gli amici al posto di goderti il momento?

Lynn crede che questo potrebbe significare che stai cercando una conferma di uno status da chi ti è più vicino. «Le foto dalle vacanze sono il modo migliore per evidenziare il tuo stato sociale e il tuo conto in banca, senza risultare odioso. Quando tutti gli altri stanno sgobbando in un ufficio triste, la tua foto sulla spiaggia al tramonto è destinata a ispirare un minimo di invidia».

Selfie

Che piacciono o no non ci libereremo mai dei selfie su Instagram. «Nessuno pubblica un brutto selfie. Per farlo ci sono 30 minuti di preparazione al trucco, 15 pose con la bocca a culo di gallina e sguardo intelligente. Sono le foto che, secondo noi, mostrano il lato migliore. Anche se dopo i filtri e le modifiche a stento ci riconosceranno. È un modo per dire sono intelligente, eccentrica e vivo la mia vita nel modo migliore. Inoltre, il mio trucco sembra essere perfetto».

Una foto di uno nostri successo

Quando pubblichiamo foto vantandoci di aver corso una maratona o di aver partecipato a un evento vip per gli esperti c’è solo la ricerca di un premio per aver ottenuto un qualcosa. E in questo caso si parla di like. «Per impostazione predefinita, quando pubblichiamo sui social media, stiamo cercando un'affermazione per qualcosa che stiamo facendo. Come spettatori ci piacciono perché sappiamo che duro lavoro ci è voluto per arrivarci».

Immagini in azione

Sia che siate sciando o che stiate girando un film d’azione, chi mostra queste foto vuol dimostrare di sapere “giocare duro”. In ogni caso che si tratti di un selfie, di una foto in o solo di una foto del cane, entro certi limiti, queste foto sono normali e sane. «Diventano negative solo quando l’autostima ci si impiglia e serve una conferma esterna per sentirci bene con noi stessi». Insomma c’è vita oltre i like.

