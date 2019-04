SAPETE PERCHÉ NON PUÒ ESSERCI UN'ECLISSI NEL GIORNO DI PASQUA? E SAPETE COME SI CALCOLA? E PERCHÉ I VANGELI DI MATTEO, MARCO E LUCA ALLUDONO AD UN’OSCURITÀ NEL GIORNO DELLA CROCIFISSIONE DI GESÙ? LA DIFFERENZA TRA PASQUA ALTA E BASSA? PER QUESTE RISPOSTE, E PER SAPERE QUANDO SARANNO LA PASQUA ORTODOSSA E QUELLA EBRAICA, LEGGETE QUI, E FATE I FIGHI DURANTE PRANZI E GRIGLIATE…

1. L’ECLISSI SOLARE DELLA CROCIFISSIONE

Crocifissione in Portogallo

I Vangeli di Matteo, Marco e Luca alludono ad un’oscurità nel giorno della crocifissione di Gesù che suona come un’eclissi solare. Tuttavia, il Vangelo di Giovanni non cita un evento simile. Alcuni studiosi hanno notato che un’eclissi solare totale si sia verificata in Medio Oriente il 24 novembre del 29 d.C. e potrebbe essere quella di cui si parlava in relazione alla crocifissione di Gesù. Potrebbe essere stata un’eclissi parziale di sole del 98%.

Ma c’è un problema: si ritiene che Gesù sia stato crocifisso intorno alla Pasqua ebraica che avviene con la luna piena. Le eclissi di sole possono verificarsi solo nella fase di novilunio. Un’eclissi parziale di luna sopra Gerusalemme si adatterebbe proprio a questo caso. Qualora ci fosse davvero stata un’eclissi durante la crocifissione di Cristo, l’eclissi parziale lunare del 3 aprile del 33 d.C. potrebbe aver ispirato i racconti nei Vangeli.

2. UNA ECLISSI IMPOSSIBILE

Da Wikipedia

Benché l'oscuramento del cielo possa essere spiegato semplicemente come un fenomeno meteorologico, esso fu spesso interpretato come un'eclissi solare, anche se gli astronomi dell'antichità sapevano benissimo che una normale eclissi solare non può coincidere con la Pasqua, perché in quel periodo la Luna è piena e perciò non può oscurare il Sole, essendo in opposizione.

un aeroplano passa davanti a un eclissi

Dai calcoli astronomici inoltre, intorno a quel periodo risulterebbero due eclissi solari totali, avvenute il 24 novembre 29 e il 30 aprile 59 del calendario gregoriano, più un'eclissi solare anulare il 20 maggio 49, ma tutte con i coni di totalità dell'ombra passanti molti chilometri più a nord di Gerusalemme.

Nessuna di queste eclissi può aver determinato una oscurità totale a Gerusalemme e nessuna eclissi può causare un oscuramento durato tre ore. Al massimo si potrebbe supporre che due secoli dopo gli eventi il ricordo scritto di un'eclissi in Palestina più o meno negli anni in cui ebbe luogo la crocifissione possa aver indotto qualche autore cristiano ad interpretare i testi evangelici come resoconti di una eclissi.

3. DATA PASQUA 2019 E COME SI CALCOLA

Angela Ardizzone per www.studentville.it

Pasqua 2019: quand’è e come si calcola la data

Come ben sapete, ogni anno la data della domenica di Pasqua cambia. Sapete perché e come si calcola? Se siete curiosi e volete sapere come si arriva a stabilire il giorno della Santa Pasqua ecco un breve excursus storico e alcuni chiarimenti in merito al calcolo che occorre effettuare. Continua a leggere!

Perché la data della Pasqua cambia ogni anno?

eclissi solare

La domenica di Pasqua viene ogni anno celebrata in ogni differenti, in ogni caso sempre dopo la prima luna piena di primavera, dunque tra il 22 marzo e il 25 aprile. Ciò è dovuto al fatto che la Pasqua cristiana trae origine da quella ebrea, che appunto seguiva il ciclo lunare. Fu durante il Concilio di Nicea del 325 che si stabilì di celebrare la Passione di Cristo e, sulla base di un passo di San Paolo, si decise che la celebrazione dovesse avvenire subito dopo il primo plenilunio di primavera. Da qui poi si stabilì la data del mercoledì delle ceneri (47 giorni prima di Pasqua) e della Pentecoste (50 giorni dopo).

Data della Pasqua: come calcolarla

Per calcolare la Pasqua quindi occorre tenere in considerazione l’equinozio di primavera e le fasi lunari. Ecco come fare:

L’equinozio di primavera avviene tra il 20 e il 21 marzo, ma nel calcolo della Chiesa si considera sempre il 21 marzo.

Partendo dal 21 marzo si cerca quindi il primo giorno di luna piena.

eclissi di sole

La prima domenica seguente al primo plenilunio di primavera sarà la domenica di Pasqua.

Pasqua alta o bassa: significato dell’espressione

Capita spesso di sentir pronunciare le espressioni Pasqua alta o Pasqua bassa, in base alla data e al periodo in cui essa cade. Ricordiamo che la domenica di Pasqua può cadere dal 22 marzo al 25 aprile, per cui avremo:

Pasqua bassa: dal 22 marzo al 2 aprile (in anticipo)

Pasqua media: dal 3 aprile al 13 aprile

Pasqua alta: dal 14 aprile al 25 aprile (in ritardo)

Pasqua ortodossa: le differenze con quella cattolica

Quando cade la Pasqua ortodossa? Il calcolo è lo stesso di quello cattolico, in quanto anche gli ortodossi tengono in considerazione le fasi lunari. Perché allora le date sono spesso diverse? Il motivo è legato al fatto che gli ortodossi utilizzano, riguardo alle festività religiose, il calendario giuliano e non quello gregoriano. Per questo quindi la Pasqua ortodossa, sebbene nello stesso arco di tempo, cade molto spesso in data diversa da quella cattolica. Quest’anno la Pasqua ortodossa si celebrerà il 28 aprile.

la resurrezione perugino ultima cena di leonardo