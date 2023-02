SAPETE PERCHE’ GLI PNEUMATICI SONO I LUOGHI PREFERITI DAI CANI PER FARE PIPÌ? - C'È CHI SOSTIENE CHE LO FACCIANO COME “VENDETTA” CONTRO LE AUTO, VISTO CHE SONO SPAVENTATI DAL RUMORE DEI MOTORI - SECONDO ALTRI, I CANI CAPISCONO CHE LE MACCHINE CIRCOLANO DA UN LUOGO ALL'ALTRO E QUINDI SONO IL MEZZO IDEALE PER SPARGERE IL LORO ODORE - QUEL CHE È CERTO È CHE GLI PNEUMATICI EMANANO UNA SOSTANZA CHIMICA CHE ATTIVA LA PARTE DEL CERVELLO DEL CANE INCARICATA DI…

Estratto dell'articolo di Noemi Penna per www.repubblica.it

Non serve avere un cane, una macchina, una moto o una bici, per sapere che gli pneumatici sono fra i luoghi preferiti dai cani per fare pipì. […] Ma come mai hanno questa passione? E, soprattutto, c’è modo di fargli cambiare idea? […]

LA TEORIA DEI MILLE ODORI

[…] I cani sono animali territoriali e quindi fanno i loro bisogni in luoghi non a caso, per marcare il territorio e dire agli altri che sono passati da lì. Gli pneumatici, e tutti i mezzi di trasporto in generale, sono un ricettacolo di odori raccolti lungo i loro percorsi, e segnarli con la propria urina vuol dire aggiungere la propria presenza a quel catalogo. […]

DIFFUSORE DI ODORI

[…] Una teoria più “cervellotica” punta tutto sull’intelligenza del cane e sulla conoscenza del mezzo. Secondo alcuni comportamentalisti, infatti, i cani riconoscono che l'automobile è un mezzo di trasporto che circola da un luogo all'altro, e quindi lo percepiscono con un veicolo privilegiato per diffondere il loro odore anche laddove loro non arriveranno mai. Sicuramente interessante come pensiero, ma difficile da credere. Potrebbe essere più realistico il fatto che temendolo quando è in movimento, cerchino di rivendicarne la proprietà per superare questa paura.

CHIMICA OLFATTIVA

Alcuni specialisti hanno rivelato che la gomma degli pneumatici emana una sostanza chimica che attiva la corteccia frontale del cervello del cane incaricata di rilasciare lo stimolo a urinare, e per il quale l’animale sente il bisogno irrefrenabile di fare pipì. Questa teoria include una complicata spiegazione biochimica e non è stata ancora completamente verificata. […]

