SAPETE PERCHÉ VI PUZZANO LE ASCELLE? - UN TEMPO QUESTI ODORI SERVIVANO PER COMUNICARE CON I PROPRI SIMILI, MA ORA CREANO SOLO IMBARAZZO: I RICERCATORI HANNO INDIVIDUATO IL RESPONSABILE NELL’ENZIMA "BO", UN PARTICOLARE BATTERIO CHE VIVE SOTTO LE NOSTRE ASCELLE CAPACE DI TRASFORMARE UNA MOLECOLA INODORE IN UN COMPOSTO DALL’ODORE SGRADEVOLE – A GENERARE QUELLA PUZZA PUNGENTE È IN PARTICOLARE IL…

Cristina Marrone per "www.corriere.it"

In questa calda estate facciamo di tutto per combattere il sudore ed eliminare quel l’nestetico e puzzolente alone sotto le ascelle. Un tempo forse questi odori servivano per comunicare con i propri simili ma oggi vorremmo essere sempre freschi e profumati. Ma da dove nasce questa puzza?

I ricercatori dell’Università di York hanno scoperto chi è il vero responsabile dell’odore corporeo: si tratta di un enzima chiamato Bo (Bo, acronimo di body odour), un particolare batterio che vive sotto le nostre ascelle capace di trasformare una molecola indore in un composto dall’odore sgradevole. La ricerca è appena stata pubblicata su Scientific Report.

I batteri sotto le ascelle

Gli stessi ricercatori già in passato avevano individuato nel microbioma delle ascelle un gruppo di batteri coinvolti nella produzione dei tioalcoli – composti organici contenenti zolfo che danno quell’intenso odore sgradevole al sudore ascellare ospitando una variegata comunità di batteri che fa parte del microbioma naturale della pelle.

Ma il nuovo studio ha compiuto un ulteriore passo in avanti: dalle analisi è emerso che lo Staphylococcus hominis è uno dei principali microbi responsabili dell’odore del corpo. E’ in grado di sopravvivere all’ambiente delle ascelle dove, hanno ora scoperto i ricercatori, grazie all’enzima Bo consuma un composto inodore (Cys-Gly-3M3SH) rilasciato dalle ghiandole sudoripare trasformandolo in un sottoprodotto tioacolico, il vero responsabile dell’odore pungente del sudore.

Le ricerche future

«Trovare questo enzima Bo ci ha permesso di ricostruire il meccanismo all’interno di alcuni batteri che produce le molecole dell’odore», spiega Michelle Rudden, prima autrice dello studio. «Questo è un progresso chiave per comprendere come funziona l’odore corporeo e consentirà lo sviluppo di inibitori mirati che blocchino all’origine la produzione dell’enzima Bo, lasciando intatto il microbioma delle ascelle»

