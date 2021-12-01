le chat telegram dei no vax sul canale Lichtblick Meran
SAPETE QUANTI ITALIANI CREDONO CHE IL COVID NON ESISTA? TRE MILIONI, LO STESSO NUMERO DI QUELLI CHE CREDONO CHE LA TERRA SIA PIATTA - SECONDO IL RAPPORTO CENSIS LA SOCIETA' ITALIANA DEL 2021 E' "IRRAZIONALE" - IL 31,4% PENSA CHE IL VACCINO SIA UN FARMACO SPERIMENTALE, IL 10,9% CHE SIA INUTILE, LA STESSA PERCENTUALE E' SICURA CHE L'UOMO NON SIA SBARCATO SULLA LUNA - MA LE STATISTICHE PORTANO ANCHE QUALCHE BELLA SORPRESA...-
le chat telegram dei no vax sul canale Lichtblick Meran
“ABBIAMO AVUTO MADRI MERAVIGLIOSE E DA RAGAZZI NON LO SAPEVAMO” – LA “LETTERA” DI PAOLO SORRENTINO ALLA MADRE: “OGGI L'EDUCAZIONE DEI FIGLI È UNA MISSIONE. PER LA GENERAZIONE DI MIA MADRE ERA SOLO UN ALTRO FARDELLO CHE LA VITA IMPONEVA. EPPURE, ERA TUTTO AMORE. MA L'HO CAPITO DOPO. E QUANDO HO AVUTO LE PAROLE PER DIRGLIELO, LEI NON C'ERA PIÙ. PER QUESTO MI PIACE PENSARE, CON UN'INGENUITÀ DA BAMBINO PROFONDO, CHE NELL'ALDILÀ SI POSSA VEDERE UN FILM…” - VIDEO
IL VENERDI’ NERO DI ENRICO LETTA – BATTUTO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI DALL’ASSE RENZI-CENTRODESTRA SULL’IRPEF E BACCHETTATO DA MATTARELLA CHE DICE NO AL BIS E CONFESSA LA SUA IRRITAZIONE PER LE INTERPRETAZIONI SUL DDL PER LA NON RIELEGGIBILITA’ – CASTAGNETTI, CORAZZIERE DEL CAPO DELLO STATO, INFIERISCE: “NON SI MODIFICA LA COSTITUZIONE PER RISOLVERE UN PROBLEMA POLITICO. INECCEPIBILE LA REAZIONE DI MATTARELLA” – AUMENTANO I MAL DI PANCIA TRA I DEM PER LA LINEA DI ENICHETTO...
MA INSOMMA, COSA HA DECISO LA CONSOB SULLE LISTE DEI CDA? - ANCHE SE IL RICHIAMO DELLA COMMISSIONE CHE VIGILA SULLA BORSA VALE PER L’INTERO MERCATO, È DIFFICILE NON NOTARE ANALOGIE TRA LA BOZZA E L’ITER PREDISPOSTO DA GENERALI PER IL RINNOVO DEL BOARD - DI FATTO, L’AUTHORITY DILATA I TEMPI DEL CONFRONTO E NON BOCCIA DI PER SÉ LA LISTA DEL CONSIGLIO USCENTE, ANCHE SE PONE ALCUNI PALETTI - IL NODO È SEMPRE LO STESSO: LA RICONFERMA AL VERTICE DEL LEONE DI DONNET, CHE CALTAGIRONE E DEL VECCHIO VOGLIONO SILURARE...
MA DOVE VAI, SE IL PASS NON CE L'HAI? - DA LUNEDI' IL GREEN PASS "BASE" SARA' OBBLIGATORIO ANCHE PER I RAGAZZI SOPRA I 12 ANNI CHE VOGLIONO SALIRE SU UN MEZZO PUBBLICO - NONOSTANTE LE RESISTENZE DEI SINDACATI, LA VERIFICA DEL CERTIFICATO E' STATA AFFIDATA AI CONTROLLORI, IN QUANTO INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO - LE MULTE PER CHI ACCEDE A SPETTACOLI, EVENTI, DISCOTECHE, RISTORANTI O BAR SENZA SUPER GREEN PASS VANNO DAI 400 AI MILLE EURO AI...
“CONI, DOVE SEI?”, L’EX CT DEL NUOTO AZZURRO MASSIMO GIULIANI ORA FA LE PULIZIE IN PISCINA: DOPO 25 ANNI ALLA GUIDA DELLA NAZIONALE DI ACQUE LIBERE, E DOPO ESSERE STATO SINDACO DI PIOMBINO, RIPARTE DA ZERO: “L’IMPORTANTE È AVERE LA FORZA DI RIPARTIRE, AVERE UN LAVORO, QUALUNQUE ESSO SIA E SVOLGERLO AL MEGLIO” - VIDEO
CAFONALINO DEGLI OSCAR DE' NOANTRI - IN CAMPIDOGLIO ASSEGNATI I "PREMI SIMPATIA" - RICONOSCIMENTI PER IL PREMIO NOBEL PER LA FISICA GIORGIO PARISI, PER NICOLA PIOVANI, POI L'ATTIVISTA AFGHANA ZAHARA AHMADI E IL GENERALE FIGLIUOLO - PRESENTI PINO STRABIOLI E PAOLA SALUZZI, GIORGIO ASSUMMA, CARLO VERDONE, MIGUEL GOTOR, IL MITICO "KING OF PAPARAZZI" RINO BARILLARI E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 17.030 NUOVI CASI E 74 DECESSI, CON 588.445 TAMPONI EFFETTUATI. IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 2,9% - ESATTAMENTE UN ANNO FA’ SI ERA REGISTRATO IL NUMERO PIÙ ALTO DI MORTI (993) - GIANNI REZZA, DIRETTORE DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE: “C’È UNA TENDENZA A UN GRADUALE AUMENTO DEL NUMERO DEI CASI CHE SI REGISTRA SOTTO I 20 ANNI E FRA I 30 E I 50ENNI, SOPRATTUTTO DOVE CI SONO SACCHE DI NON VACCINATI…”