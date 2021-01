LA GUERRA DEL BISCIONE - VINCENT BOLLORÉ HA MESSO UN PIEDE NEL GRUPPO SPAGNOLO PRISA. CONTROLLA FRA GLI ALTRI IL QUOTIDIANO EL PAIS, LA RADIO CADENA SUR E IL GRUPPO EDITORIALE SANTILLANA (HA ANCHE IL 20% DELLA HOLDING FRANCESE DI LE MONDE). IN ITALIA, INVECE, LE COSE NON SI SBLOCCANO. IN TIM (23,9%), VIVENDI HA DECISO DI CONTRIBUIRE A COSTRUIRE LA LISTA DEL CDA. COL BISCIONE, PERÒ, È STALLO. NESSUN ACCORDO È IN VISTA. ANZI…