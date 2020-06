SAPETE QUANTO VALE IL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA TRUMP? – IN ATTESA DI LEGGERE GLI ESPLOSIVI DOCUMENTI FISCALI CHE SARANNO RESI NOTI DALLA NIPOTE MAR, PARE CHE IL PUZZONE ABBIA UN PATRIMONIO NETTO DI 2,1 MILIARDI DI DOLLARI CHE, SE COMBINATO A QUELLO DEI FIGLI, PORTA L’INTERO VALORE A 3 MILIARDI - DAI LUSSUOSI ATTICI ALLA COLLEZIONE D’ARTE: COME SCIALACQUANO I SOLDI THE DONALD E I RAMPOLLI…

Hillary Hoffower per "it.businessinsider.com"

La nipote del presidente Donald Trump, Mary L. Trump, sta pubblicando un libro in cui si rivela come la fonte primaria di un’indagine del New York Times sulle finanze del presidente, secondo quanto riferito da The Daily Beast.

L’inchiesta ha rivelato che Trump non è un uomo che si è fatto da solo, ma suo padre ha rafforzato le sue attività fallimentari negli anni ’90 con centinaia di milioni di dollari. Il Daily Beast ha riferito che il libro includerà l’affermazione di Mary Trump di aver fornito al Times i documenti fiscali riservati della famiglia.

Il patrimonio netto di Trump è attualmente stimato in $ 2,1 miliardi, in calo di $ 1 miliardo dalla pandemia.

E questo per non parlare dei singoli patrimoni netti dei suoi figli adulti: una cifra compresa tra 150 e 300 milioni di dollari per Eric Trump; $ 200 milioni segnalati per Donald Trump Jr . e $ 600.000 segnalati per Tiffany Trump, secondo Cheat Sheet. Ivanka Trump, che gestisce le sue proprie attività, ha il patrimonio netto più grande di tutti i figli. Si stima che lei e suo marito Jared Kushner abbiano un patrimonio di circa a $ 762 milioni, ha riferito la CNN a luglio 2017, citando documenti finanziari rilasciati dalla Casa Bianca.

Insieme, ciò significa che la fortuna dell’intera famiglia Trump potrebbe superare la stima di 3 miliardi di dollari.

Dai lussuosi attici e costose scuole agli acquisti di lusso e una flotta aerea completa, ecco come spendono i loro milioni e miliardi.

Il patrimonio netto di Donald Trump è attualmente stimato in $ 2,1 miliardi – in calo di circa $ 1 miliardo dall’inizio della pandemia.

Secondo la sua dichiarazione finanziaria pubblica in qualità di staff dell’esecutivo, ha guadagnato qualcosa compreso tra $ 597.396.914 e $ 667.811.903 tra gennaio 2016 e primavera 2017.

Circa $ 42 milioni della ricchezza di Trump provengono dalle attività legate al suo marchio – Trump Hotel Management & Licensing Business e Trump Products Licensing, e $ 38 milioni provengono dalle sue partecipazioni nel settore ospitalità.

E $ 455 milioni del suo patrimonio netto è costituito da contanti, trofei, beni personali – 160 milioni di dollari sono in particolare contanti e liquidità, secondo Forbes.

Prima di essere eletto, Trump ha speso $ 66 milioni del proprio denaro per la sua campagna presidenziale, secondo le informazioni finanziarie della campagna esaminate da Reuters.

Trump ha spesso viaggiato durante la sua campagna usando la sua enorme flotta di aerei. Secondo quanto riferito, ha acquistato un Boeing 727 per $ 8 milioni in passato, che poi ha sostituito nel 2010 con un Boeing 757 che avrebbe acquistato da Paul Allen di Microsoft per $ 100 milioni.

Secondo il New York Times, brucia carburante a un ritmo di migliaia di dollari l’ora.

Possiede anche un jet Cessna, che secondo quanto riferito costava, quando nuovo, $ 15,3 milioni e aveva un valore di rivendita di $ 3,2 milioni nel 2016.

E questo per non parlare dei suoi tre elicotteri Sikorsky. Gli S-76 Sikorsky usati in genere vengono venduti tra i $ 5 milioni e i $ 7 milioni, senza contare i circa 750.000 dollari spesi da Trump per rifare l’interno del suo acquisto più recente, che include hardware placcato in oro 24 carati.

Collettivamente, la flotta di due aerei e tre elicotteri di Trump ha un valore di $ 32 milioni.

Trump ha anche una collezione di mezzi da strada. Pare che possieda una Rolls-Royce Silver Cloud vintage, una Rolls-Royce Phantom (che parte da $ 500.000), una Maybach, una Ferrari e una Mercedes-Benz 3600. Secondo quanto riferito, ha anche acquistato a Melania una SLR McLaren da $ 455.000.

Trump ha un debole per gli abiti Brioni, che vanno da $ 5.250 a $ 6.900. Sebbene il marchio gli avesse fornito abiti durante il programma tv “The Apprentice”, ha iniziato a pagarli durante la sua campagna presidenziale 2016.

Anche a Melania piace la moda costosa. È stata vista indossare un po’ di tutto, da un abito con mantella di Givenchy da $ 2.095 all’International Red Cross Ball ad un abito con paillettes di Monique Lhuillier da $ 7.995 alla cena della White House Historical Association. Non è niente in confronto a quando è stata vista con una giacca Dolce & Gabbana da $ 52.000.

Ha anche indossato abiti più casual e meno costosi in diverse occasioni, come le Converse, che sono vendute al dettaglio per meno di $ 50.

Per completare il suo look, Melania ha la sua truccatrice, Nicole Bryl, che una volta disse a US Weekly dei piani di Melania di avere una “stanza bellezza” alla Casa Bianca. Ha anche un parrucchiere che fa servizio a domicilio e viaggia con lei.

Melania ha detto che è una mamma a tempo pieno e che rifiuta di spendere soldi per una tata. Nel 2013, ha riferito alla ABC News di vestire suo figlio, Barron, in giacca e cravatta e idratarlo con la crema idratante Caviar Complex C6 del suo marchio. All’epoca aveva 7 anni.

A New York, Barron frequentava la Columbia Grammar and Preparatory School, che costava $ 40.000 all’anno. Ora frequenta la St. Andrew’s Episcopal School nel Maryland, che pure costa $ 40.000 all’anno.

I tre hanno vissuto nell’attico da 54 milioni di dollari nella Trump Tower di New York prima di trasferirsi alla Casa Bianca. Trump ha riferito che l’attico è di oltre 3mila metri quadrati, ma i registri della città indicano che in realtà è di poco più di mille metri quadrati.

I Trump hanno anche proprietà immobiliari in luoghi dai climi più soleggiati – come la loro casa privata sull’isola, Le Chateau Des Palmiers, a St. Martin, del valore di $ 13 milioni.

Hanno anche una villa di circa 4mila metri quadrati a Bedford, New York, chiamato Seven Springs, per il quale secondo quanto riferito hanno pagato $ 7,5 milioni e che usano come una casa di vacanza in famiglia. Secondo quanto riferito, vale 24 milioni di dollari.

Poi ci sono le due case a Sterling, in Virginia, per un valore di $ 1,5 milioni totali – e tre case di Palm Beach, per un valore di $ 25 milioni totali.

Ma molta della ricchezza di Trump sta al di fuori del suo portafoglio immobiliare privato. Circa 1,2 miliardi di dollari del patrimonio netto di Trump sono costituiti da immobili commerciali e 148 milioni di dollari da immobili residenziali.

E poi ci sono i 217 milioni di dollari che possiede in campi da golf e club, dagli Stati Uniti alla Scozia e all’Irlanda.

Questo include Mar-A-Lago da 170 milioni di dollari, una tenuta di 17 acri a Palm Beach che Trump avrebbe acquistato per 10 milioni di dollari. Dispone di 58 camere, 33 bagni, 12 caminetti e tre rifugi antiaerei.

La passione per le proprietà immobiliari è cosa comune nella famiglia Trump. Secondo quanto riferito, il figlio Eric Trump e sua moglie Lara hanno due residenze: un appartamento da 2 milioni di dollari a Trump Parc East e una casa a Westchester, come segnalato da Town and Country nel 2016.

Come suo fratello, anche Donald Trump Jr. ha proprietà immobiliari a Manhattan. Ha comprato due appartamenti al Sovereign per $ 1,5 milioni e $ 1,125 milioni, ha riferito Town & Country. La pubblicazione ipotizzava che volesse unire i due appartamenti.

Entrambi i fratelli sono cacciatori di caccia grossa, il che può essere molto costoso. Una caccia al rinoceronte bianco di 14 giorni può costare $ 66.790.

Nel frattempo, Ivanka Trump è impegnata a costruire il proprio impero. Tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2017, ha guadagnato almeno $ 13,5 milioni di entrate, secondo i documenti resi pubblici dalla Casa Bianca. Più di $ 5 milioni provengono dal marchio Ivanka Trump, oltre $ 2,5 milioni dall’organizzazione Trump e quasi $ 800.000 per il lavoro su libri e in TV.

Le attività combinate di Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner valgono almeno 207 milioni di dollari, ma potrebbero superare i 762 milioni di dollari, secondo i documenti. Inclusa una collezione di opere d’arte da $ 25 milioni.

Alcuni rapporti dei media hanno ipotizzato che il loro matrimonio del 2009 al Trump National Golf Club sia costato loro almeno $ 1 milione.

Quando Trump si stabilì alla Casa Bianca, Ivanka e Jared si trasferirono a Washington DC, dove secondo quanto riferito stanno affittando una casa da $ 5,5 milioni nel raffinato quartiere di Kalorama. Hanno anche un attico con quattro camere da letto a Trump Park Avenue.

Come la sua matrigna, anche Ivanka indossa un mix di capi di lusso e fast fashion, da un abito e cappotto Oscar de la Renta da $ 6,280 a un abito Roksanda da $ 870 o anche a un abito Victoria Beckham per Target da $ 35.

L’istruzione di Tiffany Trump è sempre stata pagata da Donald Trump, secondo una fonte che ha parlato con People Magazine. Ha frequentato la University of Pennsylvania per gli studi universitari e si è laureata nel 2020 presso la Georgetown Law School, che costa oltre $ 60.000 all’anno.

Quando non è a scuola, Tiffany spende soldi in vacanze, da un viaggio su uno yacht italiano a un’escursione a Budapest, dalle estati trascorse a Southampton alle gite alle Bahamas.

È stata vista indossare scarpe Aquazarra da $ 725 e ha indossato più volte il designer di alta moda Daniel Basso – i cui abiti possono costare migliaia di dollari – per eventi formali.

C’è un dibattito sull’entità delle spese in filantropia di Trump, ma nel 2009, lui e Melania hanno donato tra i $ 5.000 e i $ 9.999 alla Police Athletic League di New York City. Ha anche donato $ 1 milione del suo denaro in aiuto delle vittime dell’uragano Harvey nel 2017.

