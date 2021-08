SAPETE RICONOSCERE QUESTO ANIMALE? L'UOMO CHE LO HA FILMATO, PASSEGGIANDO PER MELBOURNE, IN AUSTRALIA, CREDEVA SI TRATTASSE DI UN RAGNO - PER ESSERNE CERTO, HA PUBBLICATO IL VIDEO SU REDDIT E HA CHIESTO AIUTO AGLI UTENTI - IN MOLTI LO HANNO RICONOSCIUTO... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Larve di Spitfire sawfly

Un residente di Melbourne si stava godendo una passeggiata nel suo quartiere lunedì quando ha avvistato un gruppo di creature simili a bruchi a terra. L'uomo ha detto che inizialmente pensava che il gruppo di insetti fosse un ragno gigante e ha pubblicato il filmato sconcertante su Reddit in cerca di risposte.

Gli utenti di Reddit sono stati rapidi nell'identificare l'insetto come larve di una sega spitfire (imonottero australiano), una creatura simile a un bruco della famiglia degli insetti Pergidae. «Queste cose mi davano gli incubi da bambino - *brividi*», ha detto un utente.

Larve di Spitfire sawfly 2

«Gli Spitfire sugli alberi mi ricordano quando ero bambino. Erano ovunque, ora non li vedo mai», ha scritto un altro. «Mi mancano queste cose! Li incontravo sempre mentre tornavo a casa durante i miei giorni di scuola elementare. Sono semplicemente scomparsi nel tempo, quindi sono felice di vedere che non si sono estinti», ha scritto un terzo.

Le larve si trovano comunemente raggruppate su rami di eucalipto o alberi della gomma per proteggersi dagli uccelli affamati. Le specie sono innocue per l'uomo e gli animali, ma rigurgitano una sostanza giallastra se disturbate, il che fa sì che i predatori come le formiche le evitino.

Le larve pelose nere alla fine si trasformano in seghe con due paia di ali e senza pungiglione, dopo essere scoppiate dai loro bozzoli a metà primavera.

Questo "stadio pupale" può estendersi per due o tre anni prima che la vespa adulta emerga con la forma di mosca attiva da gennaio a maggio, principalmente nell'autunno australiano. Come mosche, non hanno più l'abilità di "sputafuoco" che avevano quando erano larve, quindi devono fare affidamento esclusivamente sull'apparenza per difendersi.

Larve di Spitfire sawfly 3

Ci sono molte più seghe spitfire femmine rispetto ai maschi e sono in grado di deporre le uova senza nemmeno accoppiarsi. Depongono le loro uova sotto le foglie con il loro ovopositore a forma di sega (un organo a forma di tubo per deporre le uova), da cui prendono il nome, per ricominciare il ciclo di vita.

Le seghe si trovano in tutta l'Australia, la maggior parte degli insetti che frequentano la costa orientale e meridionale.