21 dic 2020 12:45

SAPEVATE CHE GLI ANTICHI ROMANI USAVANO L'URINA PER SBIANCARE I DENTI? - E POI IL SANGUE DI GLADIATORE ERA CONSIDERATO UN ANTIEPILETTICO - UN CIONDOLO A FORMA DI CAZZO SERVIVA A SCACCIARE LA SFIGA, LA SABBIA SERVIVA A TENERE PULITE LE CHIAPPE - SANGUISUGHE E ACETO IN TESTA PER UNA TINTURA ALL’ULTIMO GRIDO...