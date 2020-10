SAPEVATE CHE DIRE “VAFFANCULO” A UN POLIZIOTTO NON È REATO? A VARESE UN MAROCCHINO DI 32 ANNI, ACCUSATO DI OLTRAGGIO E MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE, È STATO ASSOLTO PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE. NEL 2018 L'IMPUTATO, ALL'ESTERNO DI UN LOCALE, AVEVA INGIURIATO UNA PATTUGLIA DELLA VOLANTE - IL GIUDICE HA ACCOLTO LA TESI DELL’AVVOCATO DIFENSORE SECONDO CUI…

Estratto dell’articolo di Maria Elena Gualandris per “La Prealpina” pubblicato da “la Verità”

Un «vaffa...» ai poliziotti non è reato. Un marocchino di 32 anni, accusato di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, è stato assolto a Varese perché il fatto non sussiste. Nel 2018 l'imputato, all'esterno di un locale, aveva ingiuriato una pattuglia della Volante. Gli agenti lo avevano portato in questura per identificarlo e lì il marocchino aveva reiterato le proteste. Al processo, il pm ha chiesto la condanna a sei mesi. Ma il giudice ha preferito la tesi dell'avvocato difensore il quale, ricordando in aula la canzone di Marco Masini e il V Day di Beppe Grillo, ha ritenuto che «l'espressione fosse in quel contesto al più maleducata e volgare» e non costituiva oltraggio perché i poliziotti non stavano compiendo un atto d'ufficio.