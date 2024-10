TRUMP VI APPARE IN POCHI FRAME DA CELEBRITÀ DA JET SET, VESTITO E IMPETTITO, A FOLLEGGIARE CASTAMENTE IN CHAMPAGNE

Il cammeo di Donald Trump in Playboy Video Centerfold 2000

Barbara Costa per Dagospia

trump porn tape daily news

Trump ha fatto un video porno?!?!? Sul serio? Con chi? E quando? E questo video dove sta? In rete, e mica solo sui siti porno! Anzi, sui siti porno non ci dovrebbe stare, non è roba per loro, perché "il video porno di Trump" è un video della Playboy girato tanti anni fa, ai primi 2000, quando Trump era fuori dalla politica, era più giovane e sessualmente di sicuro più "pronto", una dura erezione di cui però ci fai nulla se stai in un video che è un soft core (solo sfioramenti e carezze, e giochi di nudo col miele) ed è un lesbo che segue le avventure di due latine, e Trump vi appare in pochi frame da celebrità da jet set, vestito e impettito, a folleggiare castamente in champagne, con le playmate.

trump stormy daniels parody porn video

Se solo se lo fosse visto, la pudica Hillary Clinton si sarebbe risparmiata una figuraccia delle sue: l’ex first lady storicamente cornuta, provò a usare tale porno soft per screditare Trump suo avversario per la Casa Bianca, nel 2016. Come se Trump se ne vergognasse, di stare in quel video! O di esser stato pubblico amico di Hugh Hefner, e di esser stato ai suoi party con le conigliette! Il moralismo porta a sbattere, e se condito di capricci femministi fa più male: non si consigli alla Harris (coi media ai suoi piedi) di ricacciar fuori questo porno, è tempo perso.

trump porn video 2

Perché se c’è un campo su cui Donald Trump batte Kamala Harris è proprio il porno: non c’è partita! Prima di tutto perché Trump ha confessato, in radio a Howard Stern, di vedere porno, in passato, e Kamala no, non ce la vedo, a divertirsi coi porno, e di più perché Trump è il politico USA più protagonista in assoluto di porno fake, i parody, il presidente che prima di entrare alla Casa Bianca, e poi dentro, e poi fuori, è stato inserito eruttante ed orgasmante, nelle più sozze comedy porno.

hunter biden sex tape cronologia pornhub

Beffeggiato, o osannato, attivo o passivo, con donne e uomini, Trump è stato parodiato in ogni posizione, in pornastri da due soldi, ma pure in lavori professionali (le scorse presidenziali, Brazzers ne fece una serie in 4 parti). Trump batte i suoi porno fake predecessori (Obama, Bush Jr.) per porno views. Chi guarda porn parody coi politici guarda quelli con Trump, non altri.

trump porn video 1

E Trump è stato porno ripreso fin dall’incontro con Stormy Daniels la cui occultazione gli è costata la condanna in tribunale: stesso golf giallo canarino, stesso cappellino rosso e pure le stesse mutande secondo foto e deposizione di Stormy in aula.

E però non lo stesso pene: uno dei porno star che ha parodiato Trump è Evan Stone, repubblicano che quest’anno si è candidato in Nevada come senatore nazionale, fallendo le primarie (Evan Stone è pro armi, pro aborto, pro droghe leggere, e voterà Trump. Se avesse vinto le primarie e poi fosse stato eletto al Senato, sarebbe stato il primo pornostar USA a ricoprire una carica così importante).

trump fake ia porn (1)

E Trump è stato pornizzato in parody con gli Obama, con una delle figlie di Obama, e la categoria dei Trump porno che segna più clic è quella che lo fa cuckold suo malgrado: è quella dove entrano in scena porno attrici più o meno sosia di Melania, una Melania che nel porno spregia e sfregia il grasso trumpone per i bicipiti e non solo del più aitante Obama… porno che rientrano nell’interracial, con stereotipi sessuali porno annessi, e non è body shaming aver modellato nudo e chiatto un presidente USA?!? Trump ha la sua statua porno, a grandezza naturale, panciuta e dotata di cazz*tto miserrimo, venduta all’asta per quasi 22 mila dollari.

statua trump nudo

E Kamala Harris non può farci niente, a chi idea porno non piace, non arrizza, non ispira: la candidata democratica ammoscia, e si deve "accontentare" di video porno fake, anche generati dalla IA. Porno da denuncia. Gira pure un fake con Kamala in bikini tra le braccia di Epstein, per alludere a rapporti, in ogni caso illeciti, intercorsi tra i due. Kamala per attizzare nel porno deve chiedere soccorso a Trump: è nelle IA parody porn dove li accoppiano, e li fanno sc*pare, addirittura lei ingravidare, che Kamala agguanta curiosità. Nel partito democratico, via Obama, svanito Clinton, il solo che – a latere – ha dato materiale succoso e vero al porno è stato… Hunter Biden!

kamala harris fake porn 2

E già. Mai opzionato il padre per plot porno neppure granny, l’ex first son se solo volesse, o se non lo aspettasse il carcere, sarebbe preso in considerazione da più porno studios: quale carta di presentazione migliore dei sex tape ritrovati sul suo pc, con il first son augello in primo piano? Biden ha fatto bene a ritirarsi, non solo per l’età: vorrei vedere che avrebbe risposto sul suo figliolo, la cui cronologia delle smanacciate porno è pubblica: il sito preferito dell’ex first son (e quello del padre?) è Pornhub, e i video su cui più s’è scaricato, sono gli homemade con milf 45enni.

