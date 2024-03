30 mar 2024 15:00

Estratto dell’articolo di Stefano Della Casa per “La Stampa” marco giusti Lo sapevate che Franco e Ciccio erano stati presi in considerazione da Mario Monicelli per un ruolo nel suo grande successo L'armata Brancaleone, al fianco di Vittorio Gassman? E che Pier Paolo Pasolini aveva proposto di curare per la Mostra del Cinema di Venezia una personale dedicata ai due comici siciliani? E che Federico Fellini, per una delle tante versioni del suo famoso film mai realizzato Il viaggio di G. Mastorna voleva mettere insieme Totò, Macario, Franchi e Ingrassia? E che Carmelo Bene dichiarò con grande franchezza che Ultimo tango a Zagarolo, interpretato peraltro dal solo Franco, era decisamente superiore al film che veniva preso in giro, e quindi nientemeno che lo scandaloso Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci? tutti i film di franco e ciccio marco giusti Sono tanti gli intrecci che legano al mondo della cultura alta la carriera di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, puntualmente ripercorsa da Marco Giusti nel suo documentatissimo Tutti i film di Franco e Ciccio, edito da Bloodbuster. Grande appassionato di cinema popolare proprio perché ripercorrendone le orme plebee si capisce molto bene come si sia evoluto il costume in Italia, Giusti aggiunge un nuovo capitolo alla disamina che lo ha già visto raccontare il western italiano, la commedia sexy, i film di Ercole e i falsi James Bond, tutti generi cinematografici che in varie epoche sono stati al tempo stesso la pietra filosofale dell'industria cinematografica italiana e lo zimbello di una critica che voleva sempre dimostrare di essere talmente colta da poter trascurare chi (come per l'appunto Franco e Ciccio) ha incassato negli Anni Sessanta quasi il dieci per cento di quanto il cinema ha guadagnato nelle sale. franco franchi e ciccio ingrassia 2 E la vita di Franco e Ciccio è davvero lo specchio di come l'Italia tra gli anni Cinquanta e i Settanta abbia completamente cambiato volto e di come i due siano cambiati insieme all'Italia. Hanno fatto la fame da giovani, la fame vera […] Hanno trovato la fortuna grazie all'intuito di un regista (Mario Mattoli) […] Hanno litigato, si sono separati e poi riuniti, volevano percorrere strade diverse (Ciccio il teatro serio, Franco voleva invece cantare) ma insieme hanno dato il loro meglio. […] Il libro è una miniera di informazioni, dimostra una vera passione e propone una seria ricerca. Con scoperte anche inquietanti: per la prima di I due mafiosi, al cinema Reposi di Torino (che allora aveva ben 3000 posti), era stata promessa una luparetta (sic"!) a tutti i bambini che avessero comprato il biglietto…. marco giusti franco franchi e ciccio ingrassia 4 giampiero ciccio ingrassia franco franchi franco e ciccio don franco e don ciccio nell’anno della contestazione 2 i due assi del guantone franco e ciccio franco e ciccio i due maghi del pallone franco e ciccio i due maghi del pallone Don Franco e Don Ciccio nell’anno della contestazione FRANCO E CICCIO FRANCO E CICCIO Don Franco e Don Ciccio nell’anno della contestazione franco e ciccio satiricosissimo FRANCO E CICCIO ciccio ingrassia franco franchi franco franchi e ciccio ingrassia 3 franco franchi e ciccio ingrassia 1