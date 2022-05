12 mag 2022 09:39

SAPEVATE CHE IN MOLTE ZONE DELL'INDIA, LE VEDOVE VENGONO DISCRIMINATE: NON POSSONO PARTECIPARE A CERIMONIE RELIGIOSE O A EVENTI PUBBLICI, NE' LAVORARE FUORI DI CASA O INDOSSARE GIOIELLI O SIMBOLI RELIGIOSI - UN VILLAGGIO NELLO STATO DEL MAHARASHTRA HA APPROVATO UN'ORDINANZA CHE VIETA OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE VEDOVE - UN MOTO DI CIVILTA’? NO, E’ SOLO CHE CI SONO TROPPE VEDOVE IN GIRO A CAUSA DEL COVID: IL VILLAGGIO STAVA DIVENTANDO UN DESERTO CON TUTTE LE POVERINE SEGREGATE IN CASA…