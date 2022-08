SAPEVATE CHE QUESTA SETTIMANA, IN SICILIA, A SCIACCA IN UN RESORT DI LUSSO, C’È STATO IL GOOGLE CAMP? CAPPELLANI: "C’ERANO CHRISTINE LAGARDE CHE NON HA POSTATO NEANCHE UNA FOTO E ANDREA BOCELLI E JOHN LEGEND AL PIANO BAR - SAPPIAMO COSA FANNO DOLCE & GABBANA, DILETTA LEOTTA, I FERRAGNEZ, ANGELA DA MONDELLO, MA SE SI RIUNISCONO LE PERSONE PIÙ INFLUENTI DEL PIANETA PER PARLARE DEL FUTURO DEL PIANETA NON CI DICONO NULLA, NEANCHE IL MENU QUESTA VOLTA HANNO FATTO TRAPELARE…"

Ottavio Cappellani per la Sicilia

Voi lo sapevate che questa settimana, in Sicilia, a Sciacca, in provincia di Agrigento, in un resort di lusso, c’è stato il Google Camp, che è quella cosa così riservata ed esclusiva che non invitano neanche i rettiliani? Invece, immagino, saprete che Elettra Lamborghini era ad Acitrezza e che è brava a twerkare e che Alessandro Preziosi era alle Eolie e che “è stato così amabile da fermarsi a chiacchierare con la gente del luogo” (hanno scritto proprio questo).

Il Google Camp di quest’anno è stato così riservato che gli ospiti non hanno lasciato la struttura dove erano alloggiati (e quindi non si capisce bene perché siano venuti proprio in Sicilia e non hanno invece affittato un atollo), nel frattempo Barbara Pedrotti di Sky ha postato da Salina una foto in costume giallo avvertendoci che è in fissa con il giallo e ci chiede cosa ci viene in mente se ci dice giallo: meloni, verrebbe da dire, ma le battute sulle tette non si possono più fare anche se personalmente mi spaventano di più quelli che parlano di tette molto seriamente.

Al Google Camp c’era Christine Lagarde, che non ha postato neanche una foto e non si è lamentata della spazzatura per le strade, quasi quasi la defollowo. Lo sanno tutti che c’era la Lagarde perché è atterrata a Palermo-Punta Raisi, mentre gli altri vip sono atterrati a Trapani-Birgi e non li ha visti nessuno, tranne il direttore dell’aeroporto che ha postato una foto piena di jet privati.

Il signor Pappalardo ha deliziato i suoi trentasei follower con una foto di uova sode e un bicchiere di vino e l’hashtag #aperitivorinforzato.

Al piano bar del Google Camp c’erano Andrea Bocelli e John Legend, ma non si è capito bene se erano gli ospiti del Google Camp che guardavano Bocelli e Legend o Bocelli e Legend che guardavano gli ospiti del Google Camp. Pare abbiano dovuto firmare un accordo di riservatezza e non divulgazione, non si sa mai che poi scopriamo chi c’era al Google Camp, che poi magari la signora Giusy ci resta male che non è stata invitata.

La capitaneria di Porto Empedocle, durante i giorni del Google Camp, ha vietato il transito, la pesca, la sosta, la navigazione, l’ancoraggio, la balneazione e mentre che c’era ha vietato anche la pasta al forno, l’anguria, le cotolette, il frisbee e i racchettoni.

E’ l’estate, bellezza. Sappiamo cosa fanno Dolce & Gabbana, Diletta Leotta, i Ferragnez, Angela da Mondello, ma se si riuniscono le persone più influenti del pianeta per parlare del futuro del pianeta non ci dicono nulla, neanche il menu questa volta hanno fatto trapelare.

E però è anche giusto che i veri vip, che pensano alle cose importanti, dalle cui mani, come si dice, passano le sorti del mondo, abbiano riservatezza e tranquillità, e fuggano, come si dice, le folle, per fare del bene al mondo. Anche se, a dire la verità, non è che ci riescano molto bene. Da come vanno le cose una granita ve la potevate pure mangiare al bar della piazza, tanto il mondo sta finendo lo stesso.

