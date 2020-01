SAPEVATE DELL’ESISTENZA DEL “MOSSAD PRIVATO”? E’ IL NOMIGNOLO DATO A “BLACK CUBE”, LA SOCIETÀ DI SICUREZZA DI CUI FANNO PARTE MOLTI EX AGENTI DELL’INTELLIGENCE ISRAELIANA - WEINSTEIN SI E’ RIVOLTO A LORO PER TROVARE ELEMENTI CHE SCREDITASSERO LE SUE ACCUSATRICI - L’AGENZIA E’ FINITA SPESSO SUI GIORNALI: DALLA CAMPAGNA CONTRO HILLARY CLINTON AI TENTATIVI DI DELEGITTIMARE ALTI FUNZIONARI DELL'AMMINISTRAZIONE OBAMA FINO A…

Fabio Scuto per il “Fatto quotidiano”

Nel severo palazzo di arenaria della Corte distrettuale di Manhattan sono ripresi incontri e colloqui per selezionare i giurati del caso Harvey Weinstein. Il magnate del cinema Usa è accusato da 5 donne di stupro e violenza, altre 105 sono pronte a testimoniare sulle molestie sessuali subìte. I potenziali giurati convocati erano 600 e sono stati ridotti a 200 dopo 3 audizioni, 12 di loro alla fine saranno la giuria del tribunale presieduto dal giudice James Burke. Tra le carte del processo che si aprirà il 22 gennaio emerge un "dark side", un lato oscuro della vicenda che rischia di essere imbarazzante per molti in Israele.

Dagli atti processuali depositati emerge il ruolo della Black Cube, società di sicurezza israeliana soprannominata da tutti "il Mossad privato", che venne ingaggiata da Weinstein quando lo scandalo stava per esplodere nel 2017 per scavare nella vita delle sue accusatrici e trovare elementi per screditarle. Fu l' ex premier israeliano Ehud Barak a consigliare Weinstein. "Mi chiese solo un suggerimento senza spiegarmi per cosa ne aveva bisogno", si è poi giustificato Barak.

L'abituale discrezione che circonda gli agenti di queste company è stata violata l' altro giorno da Seth Freedman, che in una intervista con la Bbc ha ammesso di aver lavorato per l'agenzia israeliana e ha raccontato di aver avuto una conversazione telefonica di 75 minuti con Rose McGowan - una delle principali teste d' accusa - il cui contenuto venne poi riferito a Weinstein. Freeman ha anche ammesso che "l'elenco delle persone che Weinstein voleva che seguissimo era composto di 91 nomi".

Black Cube è stata oggetto di molta attenzione da quando è stata fondata nel 2010 da Avi Yanus e Dan Zorella, ex ufficiali dell' intelligence israeliana. Dal 2019 si è trasferita in nuovi uffici, un intero piano della lussuosa Bank Discount Tower su Yehuda Halevy Street e Herzl Boulevard a Tel Aviv. Arrivati in uno dei piani più alti, i visitatori dell' ufficio si trovano di fronte a un semplice ingresso nero, senza scritte e senza logo: chi arriva fin qui non ci arriva per sbaglio.

Nell' organigramma societario sono presenti ex elementi di spicco dell' Idf, l' ex "ramsad" del Mossad Efraim Halevy, ex uomini di punta della Difesa come Golan Malka, oltre a figure di peso legate alle società operanti nella sicurezza e nella ricerca militare. Per anni è stata presieduta, fino alla sua scomparsa nel 2016, da Meir Dagan che ha guidato il Mossad fino al 2012.

Delle molte operazioni sotto copertura della Black Cube alcune sono finite sulle pagine della stampa israeliana, apparentemente senza imbarazzare la Company. Nel 2014 agenti della Bc vennero coinvolti nel tentativo di un magnate russo di screditare l' allora ministro Yair Lapid, durante l' ultima campagna elettorale in America alcuni operativi avevano fondato una società negli Usa che aveva preso a bersaglio la candidata Hillary Clinton.

E quando gli americani nel 2014 iniziarono a trattare segretamente con l' Iran per l' intesa sul nucleare, agenti della Bc entrarono in azione per cercare di screditare alti funzionari dell' Amministrazione Obama. I bersagli erano il viceconsigliere per la Sicurezza nazionale Ben Rhodes e il consigliere per la sicurezza nazionale del vicepresidente, Colin Kahl. Black Cube aveva contattato entrambi sotto diverse coperture, per discutere dell' Iran. L'operazione è stata smascherata dallo Fbi.

Nel 2014, Buenos Aires ha voluto assumere Black Cube per raccogliere informazioni sull'hedge fund Usa Elliott Management, che aveva portato l' Argentina in tribunale per costringerla a pagare le obbligazioni che aveva precedentemente ristrutturato.

Nel 2016, due agenti israeliani del Black Cube sono stati arrestati in Romania con l'accusa di voler intimidire il principale procuratore anti-corruzione del Paese. E ancora, nel 2019 mentre stavano raccogliendo le prove d' accusa contro il premier Benjamin Netanyahu, gli uomini della Special Unit 433 si sono accorti che le loro mosse erano spiate. Bc era stata ingaggiata dalla difesa del premier per scoprire fin dove erano arrivati gli investigatori anti-frode israeliani.