24 gen 2022 10:50

SAPEVI CHE IL LOGO APPLE SUL RETRO DEL TUO IPHONE PUO' TRASFORMARSI IN UN PULSANTE SEGRETO? - SI CHIAMA "TOCCO POSTERIORE" (O "BACK TAP") ED E' STATO LANCIATO A SETTEMBRE DEL 2020 - PER ATTIVARLO E' NECESSARIO ENTRARE NELLE IMPOSTAZIONI DEL TUO SMARTPHONE: POTRAI ASSOCIARLO A DUE AZIONI DIVERSE, A SECONDA DEL NUMERO DI VOLTE IN CUI CI CLICCHERAI SOPRA E...