1. ISRAELE PREPARA L’ATTACCO CONTRO L’IRAN «NOSTRO DIRITTO»

[...] «Abbiamo il diritto e il dovere di rispondere. È quello che faremo», proclama il premier Benjamin Netanyahu. A Tel Aviv è atterrato il generale Michael Erik Kurilla, che guida il Comando centrale statunitense, responsabile per il Medio Oriente.

Gli americani vogliono coordinarsi con Netanyahu e Yoav Gallant, il ministro della Difesa. Vorrebbero assicurarsi che i jet non colpiscano i siti nucleari iraniani e neppure gli oleodotti o le raffinerie. Il presidente Joe Biden e la vice Kamala Harris, in corsa per le Presidenziali, non hanno bisogno di un balzo nei prezzi della benzina. Mentre Donald Trump non rinuncia alle sue sparate e incita a bersagliare i centri atomici. […]

2. BIBI PUÒ COLPIRE CON O SENZA GLI USA NEL MIRINO DELL’IDF PETROLIO E NUCLEARE

Israele può colpire l’Iran come e dove vuole, senza bisogno del supporto statunitense. Da sempre, lo Stato ebraico si prepara ad attaccare gli avversari senza il sostegno degli alleati o addirittura andando contro la loro volontà: è accaduto nel 1981, quando le squadriglie di F-16 volarono fino all’Iraq di Saddam Hussein – in quel momento amico degli Stati Uniti e dell’Europa – per smantellare il reattore nucleare di Osirak.

Una missione evocata più volte in queste ore, ipotizzando un raid contro il programma atomico degli ayatollah. La Casa Bianca ha fatto sapere al governo Netanyahu che non è opportuno infliggere una ritorsione così pesante. Ma molti ai vertici dell’esecutivo e delle forze armate ritengono che un intervento contro gli impianti più delicati sia inevitabile: sono infatti convinti che la drammatica evoluzione della situazione in Medio Oriente […] porterà Teheran a investire tutte le sue risorse sulla costruzione di una bomba atomica.

Il ragionamento dei falchi è semplice e spietato: dal 7 ottobre Israele si è impegnata in una guerra senza quartiere per ripristinare la sicurezza e la deterrenza, prima con l’offensiva di Gaza e poi con quella in Libano. Non avrebbe senso lasciare intatta la minaccia più grande di tutte, quella del nucleare iraniano, tanto più che l’incertezza elettorale negli States offre un’opportunità unica.

I caccia con la Stella di Davide potrebbero demolire un laboratorio significativo ma secondario, in maniera da ritardare gli scienziati della Repubblica islamica. Oppure scatenare una rappresaglia clamorosa, bombardando il sito di Natanz: il blitz dello scorso 19 aprile, scatenato sei giorni dopo il primo attacco missilistico iraniano, aveva distrutto proprio un radar che difendeva questo impianto chiave. […] Natanz è stata scavata nella roccia, sotto una montagna, ma, come si è visto nel raid contro il comando di Nasrallah a Beirut Sud, nell’arsenale delle Idf ci sono armi che portano la devastazione anche a trenta metri di profondità.

[…] Ma sul tavolo c’è pure l’ipotesi di un assalto spettacolare. Ad esempio affondare le navi della Marina militare e i mercantili “corsari” usati dai Pasdaran per collaborare con gli Houti yemeniti. Oppure incendiare le colossali cisterne di greggio che alimentano le esportazioni clandestine, la linfa vitale della teocrazia ma anche di parte della popolazione: pure in questo caso, però, Washington avrebbe espresso la sua contrarietà. Basterà a fermare Netanyahu?

3. L'ESCALATION CON L'IRAN POTREBBE ESSERE RISCHIOSA: ISRAELE È PIÙ VULNERABILE DI QUANTO SEMBRI

Traduzione dell’articolo di Andrew Roth per “The Observer”

All'indomani dell'attacco iraniano contro Israele di martedì sera, i funzionari israeliani hanno affermato che le loro difese hanno resistito. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno dichiarato che l'Iran ha lanciato più di 180 missili, ma sono stati diffusi pochi dettagli sui danni e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha affermato che l'attacco "sembra essere stato sconfitto e inefficace".

Ma mentre Israele prepara la sua rappresaglia, gli analisti ritengono che questi rapporti iniziali potrebbero essere stati fuorvianti - e potrebbero cambiare il calcolo della risposta di Israele se teme di entrare in un prolungato "ping-pong missilistico" con l'Iran, soprattutto se Teheran dovesse scegliere obiettivi più morbidi in futuro.

Filmati satellitari e sui social media hanno mostrato missili dopo missili che colpiscono la base aerea di Nevatim, nel deserto del Negev, e che provocano almeno alcune esplosioni secondarie, indicando che, nonostante la tanto sbandierata efficacia delle difese aeree israeliane Iron Dome e Arrow, gli attacchi dell'Iran sono stati più efficaci di quanto non sia stato ammesso in precedenza.

Gli esperti che hanno analizzato i filmati hanno notato almeno 32 colpi diretti sulla base aerea. Nessuno sembra aver causato danni gravi, ma alcuni sono atterrati vicino agli hangar che ospitano i jet F-35 di Israele, tra i beni militari più preziosi del Paese.

Anche se questi missili non sembrano aver colpito aerei a terra, avrebbero comunque un effetto letale se sparati contro una città come Tel Aviv, o se diretti verso altri obiettivi di alto valore come le raffinerie di petrolio del Gruppo Bazan vicino a Haifa - creando potenzialmente un disastro ecologico vicino a una grande città israeliana.

"Il fatto fondamentale rimane che l'Iran ha dimostrato di poter colpire duramente Israele se lo desidera", scrive Decker Eveleth, analista del gruppo di ricerca e analisi CNA, che ha analizzato le immagini satellitari per un blogpost. "Le basi aeree sono obiettivi difficili, e il tipo di obiettivo che probabilmente non produrrà molte vittime. L'Iran potrebbe scegliere un obiettivo diverso - ad esempio una base delle forze di terra dell'IDF densamente popolata, o un obiettivo all'interno di un'area civile - e un attacco missilistico lì produrrebbe un gran numero di [vittime]".

Un altro problema per Israele è l'economia di una serie prolungata di attacchi "tit for tat" con gli iraniani. Le scorte di difesa aerea israeliana sono sia costose che limitate, il che significa che il Paese potrebbe diventare più vulnerabile agli attacchi iraniani con il proseguire del conflitto.

"Dato che Israele sembra essersi già impegnato pubblicamente a colpire l'Iran, è probabile che questa non sia l'ultima volta che vedremo scambi di missili", scrive Eveleth. "La mia preoccupazione è che questo sia, a lungo termine, uno scambio che Israele non potrà permettersi di fare se questo diventerà un conflitto prolungato".

A lungo termine, Israele potrebbe prendere di mira le linee di produzione di missili balistici e le infrastrutture iraniane per prevenire gli attacchi. Benjamin Netanyahu sostiene da tempo che il programma iraniano di missili balistici è pericoloso per Israele quanto il suo programma nucleare.

Il contrattacco di Israele sembra essere imminente. Ynet, un organo di informazione israeliano, ha riferito che il generale Michael Kurilla, comandante del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), dovrebbe arrivare in Israele nei prossimi giorni. Joe Biden e il suo consigliere per la sicurezza Sullivan hanno dichiarato che si consulteranno direttamente con Israele sulla risposta militare. I giornalisti locali sono stati informati che la risposta all'attacco iraniano è imminente, forse prima o dopo l'anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

Le opzioni di bersaglio includono strutture militari iraniane - compresi i siti militari del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche o i centri di comando e controllo - e infrastrutture energetiche, come le raffinerie di petrolio, che potrebbero portare a un attacco simile contro Israele. Esiste anche l'opzione di un attacco diretto al programma nucleare iraniano, che Teheran ha dichiarato essere una delle sue linee rosse e che Biden ha avvertito Netanyahu di non fare.

È difficile immaginare che Israele faccia un attacco simbolico e limitato, perché è quello che ha fatto in aprile, e ora Israele dovrebbe fare qualcosa di uno o più gradi superiore a quello che ha fatto in aprile", ha dichiarato Ali Vaez, direttore del progetto Iran dell'ONG Crisis Group, durante una recente puntata del podcast dell'organizzazione Hold Your Fire.

Ha messo in guardia da un "ping-pong di missili balistici tra Israele e Iran che, in qualsiasi momento, può andare fuori controllo, può provocare vittime in Israele e quindi un'ulteriore escalation, che potrebbe coinvolgere gli Stati Uniti" - con la conseguenza che gli alleati iraniani potrebbero prendere di mira le forze e le basi statunitensi nella regione.

Nell'attacco, ha detto Vaez, l'Iran ha "usato le sue armi più avanzate e ha scorte sufficienti per poterlo fare per mesi. Questo è il mondo in cui vivremo, a meno che qualcuno non interrompa questo ciclo di escalation.

"L'unica persona che ha questo potere è il presidente degli Stati Uniti, i cui precedenti non ci danno molte speranze".

