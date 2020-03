SARAH JESSICA PARKER FA LE SCARPE A MANOLO BLAHNIK – A NEW YORK, LÌ DOVE PRIMA SORGEVA IL TEMPIO DEL PRINCIPE SPAGNOLO DELLE CALZATURE, APRIRÀ AD APRILE LA LINEA DI SCARPE FIRMATE DA SARAH JESSICA PARKER - MA LE AMANTI DI BLAHNIK NON DEVONO DISPERARE… - VIDEO

Le amanti delle scarpe conoscono bene questo indirizzo: 31 54th Street, New York. Lì dove fino allo scorso dicembre sorgeva il tempio di Manolo Blahnik, il principe spagnolo delle calzature da donna, aprirà a partire dal prossimo aprile il primo flagship store SJP Collection, la linea di scarpe firmate da Sarah Jessica Parker.

Dal maestro all'allieva, verrebbe da dire. Considerando che la passione per le scarpe dell'attrice americana, e in particolare per le "Manolo", si è consolidata anche grazie al suo personaggio più noto, l'irresistibile shoeaholic Carrie Bradshaw di Sex & the City che nella serie tv comprava i suoi "gioielli" proprio in questa boutique.

"Nel cuore di Manhattan, una nuova casa alla quale sono particolarmente legata per un sacco di motivi - scrive l'attrice su Instagram - questo negozio è un sogno che diventa realtà e non vediamo l'ora di accogliere i nostri clienti, di aprire le porte ai nuovi e di creare uno spazio dove tutti sono i benvenuti".

Sugli scaffali dell'elegante boutique newyorkese non troveranno spazio solo le colorate creazioni con tacco di Sarah Jessica Parker ma anche la collezione di accessori composta da pochette, occhiali da sole, profumi, libri, tote bag.

Le fan di Manolo Blahnik non devono disperare però, per loro il designer spagnolo sta preparando un nuovo "santuario" dove poter andare ad acquistare, o anche solo ad ammirare, le sue creazioni. Sorgerà in primavera al 717 di Madison Avenue, sempre a New York, sarà disegnato dall'architetto David Thomas e ospiterà le calzature da donna e da uomo.

"New York è il luogo dal quale è iniziato il mio viaggio - ha spiegato Blahnik - senza la guida della leggendaria Diana Vreeland non potremmo essere dove siamo oggi. New York mi ha sempre evocato un'idea dinamica, è una città dalle infinite possibilità. Per questo è un onore per me aprire a Madison Avenue, un luogo meraviglioso che ricordo con affetto sin dagli anni della gavetta".

