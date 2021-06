2 giu 2021 18:41

SAREBBE BASTATO UN DEFIBRILLATORE IN CAMPO? – IL CALCIATORE GIUSEPPE PERRINO È MORTO DI INFARTO A 30 ANNI A POGGIOMARINO, IN PROVINCIA DI NAPOLI, DURANTE UNA PARTITA DI CALCETTO PER COMMEMORARE SUO FRATELLO ROCCO. ANCHE LUI ERA DECEDUTO DURANTE L’ATTIVITÀ SPORTIVA, NEL 2018, MENTRE SI STAVA ALLENANDO IN BICICLETTA – GIUSEPPE SI È FERMATO IMPROVVISAMENTE E POI È SVENUTO. QUANDO È ARRIVATA L’AMBULANZA ERA GIÀ MORTO…