4 set 2021 18:00

SAREMO TUTTI DEMENTI? SECONDO L'OMS ENTRO IL 2030 CI SARANNO AL MONDO 78 MILIONI DI MALATI CONTRO I 55 MILIONI DI OGGI: "IL MONDO STA ABBANDONANDO LE PERSONE CON DEMENZA, E QUESTO FA MALE A TUTTI NOI" - SOLO UN PAESE SU QUATTRO METTE IN ATTO POLITICHE DI SOSTEGNO AI MALATI E ALLE LORO FAMIGLIE. NON SOLO: LE NAZIONI NON RAGGIUNGERANNO ENTRO IL 2025 GLI OBIETTIVI CONCORDATI - EPPURE ARGINARE LA MALATTIA SAREBBE POSSIBILE...