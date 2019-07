SARKO’, CHE TACCO’! – IRONIA SUL WEB PER L’ULTIMA COPERTINA DI "PARIS MATCH" CHE RITRAE NICOLAS SARKOZY E LA MOGLIE CARLA BRUNI: ALL’IMPLACABILE OCCHIO DEGLI INTERNAUTI NON È SFUGGITO CHE L’EX INQUILINO DELL’ELISEO SEMBRA UN GIGANTE ACCANTO ALL’EX MODELLA ITALIANA, NONOSTANTE LEI LO SOVRASTI DI BEN 9 CENTIMETRI – ALTRO CHE RIALZO NELLE SCARPE, QUI SARKO’ HA TIRATO FUORI LA SCALA…

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

La copertina

nicolas sarkozy, carla bruni e gli obama 1

Negli ultimi anni la sua carriera politica ha subito una brusca frenata (anche a causa di diversi guai giudiziari), ma Nicolas Sarkozy sembra non arrendersi mai. L'ex inquilino dell'Eliseo è il protagonista dell'ultima copertina di Paris Match e in una lunga intervista presenta la sua autobiografia intitolata "Passions".

A suscitare l'interesse della blogosfera non sono tanto le anticipazioni del libro, quanto la prima pagina del magazine sulla quale il politico è ripreso accanto alla moglie Carla Bruni. Come hanno fatto notare tantissimi internauti l'immagine sembra essere ritoccata perché il 63enne appare più alto dell'ex modella italiana.

nicolas sarkozy e carla bruni 3

Altezza

Immediatamente sono scattate le ironie su Twitter e tanti hanno ricordato come Carla Bruni, alta un metro e 75 cm, conti ben 9 cm in più di Sarkozy che si ferma a un metro e 66 cm.

Sullo sgabello

Gli utenti hanno suggerito le ipotesi più bizzarre per spiegare l'immagine: c'è chi mostra un fotomontaggio del 63enne su una scala e chi invece rilancia una foto dell'ex Presidente ai tempi dell'Eliseo quando, per non sfigurare dal podio dove poco prima avevano parlato il presidente Obama e altri capi di Stato, Sarkozy scelse di salire su uno sgabello.

nicolas sarkozy e carla bruni 2

Non manca l'ironia macabra: "Nell'intervista su Paris Match - scrive un utente - Carla Bruni si confida dopo il terribile incidente che le è costato un'amputazione alle gambe".

La nota del magazine

Le ironie non sono piaciute al magazine francese che nelle ultime ore ha diffuso una nota: "No, l'ex presidente non è stato ritoccato per sembrare più alto: durante l'incontro, organizzato a fine giugno, la coppia è stata fotografata in diversi luoghi. Sull'immagine scelta per la copertina si trova su un gradino più alto rispetto a quello di sua moglie".

nicolas sarkozy e carla bruni 14

nicolas sarkozy e carla bruni 13

Sull'immagine scelta per la copertina si trova su un gradino più alto rispetto a quello di sua moglie".

