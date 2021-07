SATANASSO, CHE SVALVOLATO! - UN UOMO BRASILIANO HA TRASFORMATO IL SUO CORPO CON L'OBIETTIVO DI SOMIGLIARE A UN DEMONE - OLTRE A RIEMPIRE IL CORPO DI TATUAGGI (BULBI OCULARI COMPRESI), SI E' FATTO AMPUTARE L'ANULARE DELLA MANO SINISTRA - TRA LE ALTRE OPERAZIONI: HA RIMOSSO LA PUNTA DEL NASO, IMPIANTATO INSERTI SOTTO LA FRONTE, INSERITO ZANNE D'ARGENTO E CORNA IN TESTA...

Dagotraduzione dal Mirror

Michel Faro do Prado, uomo Satana

Michel Faro do Prado, 44 anni, della costa di Praia Grande in Brasile, ha trasformato il suo corpo per diventare un “satana umano”. Tatuatore da più di 25 anni, ha ricoperto il suo corpo d’inchiostro ma non si è fermato lì: oltre ad aver inserito delle zanne d’argento nei suoi digrignatori, si è fatto rimuovere l’anulare dalla mano sinistra. Michel, che su Instagram è @diabaopraddo, si è fatto poi fotografare insieme ad altre persone con il dito in mano. L’uomo dice anche di essere stata la terza al mondo a cui è stata rimossa la punta del naso.

Michel Faro do Prado, prima della trasformazione

Tra le altre procedure, Michel si è fatto impiantare due corna su ciascun lato della testa e impianti sotto la pelle della fronte. Il suo corpo è interamente ricoperto di tatuaggi, compresi i suoi bulbi oculari.

Michel Faro do Prado, uomo Satana 2 La mano con il dito amputato di Michel Faro do Prado Michel Faro do Prado, uomo Satana, con la moglie

L’uomo ha di recente postato sui social la foto del “prima” e “dopo” la trasformazione.