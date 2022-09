A SAUZE D’OULX, LOCALITÀ SCIISTICA SULLE MONTAGNE TORINESI, I CITTADINI SONO IN LUTTO PER LA REGINA: LE BANDIERE INGLESI SUI PENNONI SONO A MEZZASTA – IL MOTIVO? DA OLTRE 50 ANNI VIVE LÌ UNA NUMEROSA COMUNITÀ INGLESE, CHE ORMAI HA RAGGIUNTO IL 10% DELLA POPOLAZIONE – “IL LORO DOLORE È IL NOSTRO DOLORE”

La morte della regina Elisabetta ha scosso tutto il mondo. Anche Sauze d’Oulx, la località sciistica sulle montagne olimpiche torinesi, è in lutto. Per commemorare la scomparsa della regina, sui pennoni della cittadina le bandiere inglesi sono a mezz’asta. Lo ha deciso il sindaco Mauro Meneguzzi che, ieri sera, quando ha saputo della scomparsa della monarca, ha dato disposizione di mettere a mezz’asta tutte le bandiere inglesi e scozzesi che si trovano per il paese.

«La scomparsa della Regina Elisabetta tocca da vicino anche la nostra comunità britannica a Sauze - ha detto il primo cittadino - . Il nostro paese da sempre è legato al mondo anglosassone e ormai un 10% della nostra comunità è inglese».

Perchè il simbolo del lutto?

Da oltre 50 anni, nella località sciistica vive una numerosa comunità inglese, che in passato è anche stato il primo Comune in Italia ad aver affidato l’incarico di assessore ad un inglese e cattolico, l’indimenticato Vincent Hawkins, gestore anche del ristorante "Del falco". «Il loro dolore è il nostro dolore - ha concluso Meneguzzi, riferendosi ancora agli inglesi che risiedono e frequentano Sauze - e il gesto della bandiere a mezz’asta è un modo per far sentire loro la nostra vicinanza in un giorno così triste».

Mauro Meneguzzi sindaco sauze d'oulx