SBATTI IL MOSTRO IN PRIMA PAGINA MA SOLO QUANDO NON ABITA A CASA TUA - CERTO È BIZZARRO CHE, TRANNE ‘’LA STAMPA’’ E ‘’IL SOLE 24 ORE’’, ADESSO CHE VIENE FUORI CHE NELLE REDAZIONI L’85% DELLE GIORNALISTE HA SUBITO MOLESTIE, I GIORNALONI NON DEDICANO NEMMENO UNA RIGA, DOPO AVERE PER MESI CAVALCATO L’ONTA DEI WEINSTEIN E SPACEY DEL MONDO...

DAGONOTA

molestie in ufficio 9

Sbatti il mostro in prima pagina ma solo quando non abita a casa tua. Certo è bizzarro che tranne La Stampa e Il Sole 24 Ore gli altri grandi quotidiani nazionali dopo avere per mesi cavalcato l’onta dei molestatori del mondo dello spettacolo & co adesso che viene fuori che nelle redazioni che l’85 per cento delle giornaliste ha subito molestie non dedicano nemmeno una riga “nobile” sul giornale “di carta” al problema, magari anche un’editoriale, una presa di posizione, uno sputtanamento. Qualsiasi cosa. La notizia vale solo qualche riga asettica sul web. No comment. E’ la stampa bellezza.

molestie in ufficio 4 molestie in ufficio 12 molestie in ufficio 13 molestie in ufficio 1 molestie in ufficio 6