SBUCCIAMI TUTTA! – DITA CHE AFFONDANO NELLE ARANCE, SCHIZZATE DI LIMONE, FRAGOLE CHE SBRODOLANO E BANANE E PESCHE DAL GUSTO EROTICO: RIVOLTA DEI PURITANI IN GRAN BRETAGNA PER LO SPOT DI UN SUCCO DI FRUTTA CHE HA DECISO DI STIMOLARE, OLTRE ALLE PAPILLE GUSTATIVE, LE MUTANDE DEGLI INGLESI – LO SPOT “FOOD PORN” POTRÀ ESSERE PROIETTATO SOLO DOPO LE 21 E… - VIDEO

DAGONEWS

Polemiche in Gran Bretagna per il nuovo spot "food porn" di Swisse Me che mostra il lato erotico della frutta: per volere dell'ente governativo della pubblicità televisiva Clearcast la pubblicità verrà proiettata solo dopo le 21 a causa delle “chiare allusioni sensuali”.

Nella pubblicità si mostrano dita che scorrono sulle banane, dita che affondano nelle arance, limoni che schizzano, avocado che ricordano capezzoli e kiwi che sembrano delle chiappe. Un trionfo dell’erotismo attraverso la frutta, ma giudicato troppo spinto.

Nykkea Maretic, di Swisse Me, ha dichiarato: «Non c'è niente di più naturale di un boccone di frutta, che è esattamente ciò di cui sono ricchi i nostri frullati. Solo bontà, senza porcherie».

