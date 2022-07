CAFONALINO! – A VIA VENETO SI CELEBRA LA DOLCE VITA CHE FU TRA STELLE CADENTI, DRAG QUEEN E TETTE AL VENTO – IN PASSERELLA, TRA UNA MILLY CARLUCCI CON PROLE AL SEGUITO E UN SORNIONE STEFANO COLETTA, LA DRAG QUEEN FABIO NOCERINO CHE HA INDOSSATO L'ABITO ORIGINALE DI ANITONA EKBERG CREATO PER IL FILM "LA DOLCE VITA, “THE KING OF PAPARAZZI” RINO BARILLARI IN VERSIONE PAPALINA . E POI BRUNELLO CUCINELLI, NANCY BRILLI PAILLETTATA E...