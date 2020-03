SCACCO ALLA REGINA - MEGHAN MARKLE PREPARA LA VENDETTA CONTRO ELISABETTA: PARE CHE LA PROSSIMA SETTIMANA, QUANDO RIENTRERA' NEL REGNO UNITO PER GLI ULTIMI IMPEGNI UFFICIALI, NON PORTERÀ CON SÉ IL FIGLIO ARCHIE – ELISABETTA È INCAZZATA E ALLO STESSO TEMPO TRISTE VISTO CHE NON VEDE IL PICCOLO DA MESI, MA LA STRATEGIA ORMAI È CHIARA: ALLONTANARE SEMPRE DI PIÙ HARRY E IL BIMBO DALLA FAMIGLIA D’ORIGINE…

Sara Bovi per "www.amica.it"

il battesimo di archie 5

È successo di nuovo: Meghan Markle ha fatto infuriare la regina Elisabetta. Di più… “The Queen is very sad”, scrive la stampa Brit. Sua Maestà è molto triste. Lei e il Principe Filippo. Tutta colpa di Meghan Markle…

Ebbene sì, seppur in Canada, seppure dall’altra parte parte dell’oceano, seppur segregata in una villa in mezzo alla natura, Meghan Markle riesce sempre a colpire al cuore la sovrana.

Meghan Markle: l’ennesimo gesto di sfida verso la sovrana

L’ultimo gesto di sfida di Meghan Markle verso la Regina Elisabetta riguarda, ancora una volta, il piccolo Archie.

PRINCIPE FILIPPO HARRY LA REGINA ELISABETTA DORIA RAGLAND E MEGHAN MARKLE CON ARCHIE HARRISON WINDSOR MOUNTBATTEN

Pare infatti, come racconta il Daily Mail, che la Duchessa del Sussex non abbia intenzione di portare il figlio con sé la prossima settimana, quando è previsto il suo rientro in UK.

Dopo quasi due mesi di assenza dal Regno Unito, infatti, Meghan Markle tornerà a Londra per i suoi ultimi impegni ufficiali in veste di Senior Member della Royal Family (Harry è già rientrato in patria da qualche giorno). Ultimi perchè, dal 1° aprile – data ufficiale della Megxit -, non ce ne saranno più.

Meghan di nuovo a Londra: gli eventi ufficiali

Prima dell’addio, Meghan comparirà in pubblico a Londra – a volte con Harry – in diverse occasioni. Il 5 marzo agli Endeavour Fund Awards, il 7 alla Royal Albert Hall per il Mountbatten Festival of Music, l’8 al King’s College London per una conferenza dedicata alle donne, il 9 per il Commonwealth Day Service.

harry e archie

Ebbene, pur venendo nel Regno Unito per una settimana circa, Meghan Markle pare che non porterà con sé il figlio. Un vero peccato: sarebbe stata una buona occasione, per i Windsor, per vedere il nipote che non vedono mai.

Archie, il nipote “desaparecido”

Pensate che sono mesi che la Regina Elisabetta non vede il piccolo. E, come lei, il principe Filippo, Carlo e Camilla, William e Kate.

harry meghan e archie

Alcuni sostengono che i Duchi abbiano scelto di lasciare Archie in Canada per tenere a freno le spese della sicurezza, che sono – non dimentichiamolo – a carico dei contribuenti.

Secondo alcuni calcoli, infatti, se con Meghan ed Harry ci fosse stato Archie, i costi per le guardie del corpo sarebbero aumentati di 50.000 sterline. Una cifra non da poco, considerando che ultimamente i sudditi sono molto sensibili nello spendere soldi per i Sussex.

In ogni caso, il gesto è stato visto come un affronto: in fondo Archie rimane il settimo in linea di successione al trono britannico. Del suo Paese d’origine e della sua famiglia, però, è sempre più tenuto all’oscuro. E gli inglesi non tollerano che un’americana manchi così di rispetto alla loro amata regina.

harry, meghan, archie 8

Secondo alcuni insider, poi, la Regina Elisabetta ci sarebbe rimasta malissimo. Avrà pure 93 anni ma è pur sempre The Queen. Un’istituzione.

Meghan Markle: tutte le volte che ha fatto arrabbiare la Regina

Non è la prima volta che la Duchessa del Sussex mette a dura prova i nervi di Elisabetta. Lo ha fatto quando, il giorno del matrimonio, ha sorpreso tutti facendo esibire un coro gospel e facendo fare una predica al sacerdote in stile Sister Act.

il battesimo di archie 2

Lo ha fatto di nuovo quando, in occasione del parto, ha tenuto il mondo all’oscuro annunciando il travaglio via Twitter quando invece la nascita del royal baby era avvenuta.

Lo ha ripetuto l’estate scorsa, quando non è mai andata a Balmoral a trovare la regina. E quando, con il celebre documentario An African Journey, ha raccontato al mondo quanto fosse infelice all’interno della Royal Family.

E ancora: l’annuncio del periodo sabbatico negli Stati Uniti – doveva essere di sei settimane ma poi è si è allungato a oltranza – e l’assenza da Sandringham per Natale.

elisabetta ii

La goccia che ha fatto traboccare il vaso? L’annuncio via Instagram, l’8 gennaio, di voler lasciare insieme a Harry la Royal Family per trasferirsi definitivamente nel continente americano. Una scelta evidentemente studiata a tavolino, visto che Meghan, tornando in UK a inizio anno per dare la notizia-bomba, aveva lasciato Archie in Canada con l’amica Jessica Mulroney e la tata.

meghan harry e la regina elisabetta

Proprio come farà questa volta. Facendo arrabbiare tutti. Facendo arrabbiare la Regina. Lei di più: rattristandola come non mai…

harry, meghan, archie 6 harry, meghan e la regina elisabetta by gian boy peter, autumn phillips carlo elisabetta e camilla archie elisabetta ii con apparecchio acustico 2 la presentazione di archie alla regina e al principe filippo harry, meghan e archie 1 harry, meghan e archie 2 elisabetta ii 2 il battesimo di archie 1 LA REGINA ELISABETTA MEGHAN MARKLE E HARRY la regina elisabetta con il principe andrea harry, meghan, archie e desmond tutu 3 harry, meghan, archie e desmond tutu 5 harry, meghan, archie e desmond tutu 6 harry, meghan, archie 1 harry, meghan, archie 3 elisabetta ii, meghan, harry, william e kate harry, meghan, archie 2 harry, meghan, archie 4 harry, meghan, archie 5 elisabetta ii regina elisabetta ii elisabetta ii e i regali di natale 3 harry, meghan, archie 7