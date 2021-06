3 giu 2021 12:57

UNA SCAMPAGNATA FINITA NEL SANGUE - UN'AUTO È USCITA DI STRADA DENTRO IL PARCO DI PADERNO DUGNANO, IN PROVINCIA DI MILANO, E HA FALCIATO UN BAMBINO DI TRE ANNI DOPO AVER SFONDATO UN RECINTO - IL PICCOLO, TRASPORTATO IN ELISOCCORSO ALL'OSPEDALE DI BERGAMO, È IN GRAVI CONDIZIONI - L'UOMO ALLA GUIDA, UN 72ENNE, HA PERSO IL CONTROLLO E...