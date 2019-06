LO SCANDALO ALLA FRANCESE È SERVITO - SETTE MILIONI DI HAMBURGER DI MANZO DI QUALITÀ SCADENTE SONO STATI RIFILATI ALLE ASSOCIAZIONI CHE DISTRIBUISCONO AIUTI ALIMENTARI AI POVERI - LE ANALISI HANNO CONFERMATO LA PESSIMA QUALITÀ DEGLI HAMBURGER CHE CONTENEVANO TROPPO GRASSO, PELLE AL POSTO DELLA CARNE E INGREDIENTI COME SOIA E AMIDO PER "CORREGGERE" LA CONSISTENZA…

Vergogne francesi. Una clamorosa frode alimentare che ha come vittima i più poveri e che arriva, appunto, dalla Francia: sette milioni di hamburger di manzo di qualità scadente, pari a circa 780 tonnellate di carne, sono state fornite alle associazioni che distribuiscono aiuti alimentari ai poveri, a partire da luglio 2018.

Ne dà notizia Il Fatto alimentare, che racconta come i ministeri transalpini di Salute, Economia ed Agricoltura abbiano comunicato di aver smascherato il raggiro da 5,2 milioni di euro ai danni di associazioni caritatevoli finanziate dal Fondo di aiuti europei agli indigenti.

Le associazioni hanno quindi sospeso la distribuzione degli hamburger nel mese di marzo, quando era ormai chiaro che ci fosse qualcosa di strano sia nel gusto sia nella consistenza dei prodotti, e hanno successivamente allertato le autorità che hanno iniziato ad indagare sulla presunta truffa. Gli investigatori della Direzione generale per la concorrenza, il consumo e la repressione frodi (Dgccrf) hanno prelevato molteplici campioni da analizzare in laboratorio.

Le analisi hanno confermato i peggiori sospetti sulla pessima qualità degli hamburger, che non rispettavano gli standard qualitativi stabiliti per legge e contenevano troppo grasso, una cattiva qualità del tessuto (si tratta di pelle al posto della carne) e ingredienti come soia e amido per "correggere" la consistenza. Va detto che il prodotto non comportava rischi per la salute delle persone.

