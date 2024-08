PARIGI 2024: ACCUSE MOLESTIE DA TRE DONNE, RITIRATO ACCREDITO COACH JACOBS

rana reider

(LaPresse) - Il coach di Marcell jacobs e del campione olimpico dei 200 metri Andre De Grasse, Rana Reider è stato espulso dalle Olimpiadi di Parigi del 2024 dopo essere stato accusato di abusi sessuali ed emotivi da parte di tre donne. Lo riporta il Times, secondo il quale, l'accesso di Reider ai Giochi è stato revocato dal Comitato Olimpico Nazionale canadese dopo che tre donne hanno intentato causa contro di lui in Florida.

Si sostiene che, dopo che i casi giudiziari sono venuti alla luce, USA Track & Field, l'associazione di atletica leggera degli Stati Uniti d'America che opera sul territorio nazionale con sede a Indianapolis, abbia allertato la sua controparte canadese durante l'ultimo weekend.

Secondo quanto riportato dal Times, i dirigenti olimpici canadesi - che inizialmente avevano fornito a Reider le credenziali per Parigi - hanno informato l'allenatore che il suo pass è stato ritirato. Nessun coinvolgimento della Federazione italiana atletica leggera, in quanto Reider era stato accreditato dal Canada.

PARIGI 2024: AVVOCATO COACH JACOBS, 'INGIUSTAMENTE PRIVATO DI CREDENZIALI'

jacobs rana reider

(Adnkronos) - L'allenatore di Marcell Jacobs, Rana Reider, secondo il suo avvocato Ryan Stevens, è stato "ingiustamente privato delle sue credenziali di allenatore olimpico, sulla base di affermazioni vecchie di anni in una causa intentata da ex atleti in cerca di guadagno finanziario".

Lo riporta il The Guardian, che poi aggiunge: "E' un brutto giorno per le Olimpiadi quando la paura di una cattiva pubblicità per un organismo di governo sportivo ha la priorità sugli atleti". L'avvocato conferma che "l'allenatore Reider non ha sanzioni pendenti contro di lui da parte di alcun organismo sportivo. Quelli che vengono feriti in tutto questo sono gli atleti improvvisamente costretti a competere senza l'allenatore scelto, incluso uno dei migliori velocisti del Canada".

rana reider rana reider