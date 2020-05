E SCANSATI! – LA STARTUP "PROGLOVE" LANCIA IL GUANTO INTELLIGENTE CAPACE DI AVVISARE DUE LAVORATORI QUANDO SONO TROPPO VICINI ALL’INTERNO DI UNA FABBRICA: IL PRODOTTO, UN'EVOLUZIONE DEL GUANTO SCANNER GIÀ DA ANNI IN USO IN DIVERSI STABILIMENTI, DIVENTA UN SENSORE DI PROSSIMITÀ EMETTENDO DEGLI AVVISI ACUSTICI, VISIVI E DELLE VIBRAZIONI CHE CONSENTONO DI RISTABILIRE IL RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA…

F. Mal. per “il Messaggero”

A più di venti giorni dall' inizio della fase 2, l' intero settore industriale del Paese è tornato al lavoro. I protocolli da seguire sono però rigidi e impongono giustamente di rispettare una serie di regole come il distanziamento sociale di almeno un metro. Tuttavia, in alcune situazioni, si tratta di una misura di contenimento difficile da rispettare.

Per questo ProGlove, una startup fondata nel 2014 da Thomas Kirchner e diventata leader nella produzione di dispositivi indossabili industriali, ha realizzato un guanto che avverte i lavoratori quando sono troppo vicini tra loro. Il dispositivo è in realtà un' evoluzione del prodotto di punta dell' azienda che ormai da diversi anni è in uso presso gli stabilimenti di alcuni colossi industriali o della logistica (Bmw, Dhl e Lufthansa ad esempio).

LE INFORMAZIONI Si tratta del guanto scanner di codici a barre più piccolo al mondo - ha le dimensioni di una scatola di fiammiferi - che grazie al display integrato consente ai dipendenti di ottenere facilmente le informazioni necessarie su ogni prodotto. In questo modo le aziende riescono non solo a ridurre il tasso di errore del 33%, ma soprattutto a velocizzare le operazioni compiute dai lavoratori risparmiando fino a 6 secondi per ogni articolo, un' enormità per chi si occupa di logistica.

Ora però, per far fronte ai problemi legati alla pandemia, la startup sta lanciando il nuovo software Proximity pensato per tenere in sicurezza i dipendenti.

In pratica è stato aggiunto al guanto un sensore di rilevamento di prossimità. Quindi una volta indossato il dispositivo, se un dipendente si avvicina troppo all' altro, il guanto è in grado di riconoscere il pericolo ed emettere degli avvisi acustici, visivi e delle vibrazioni che consentono di ristabilire il rispetto delle distanze di sicurezza. Una soluzione semplice ed efficace per tutelare la salute dei lavoratori.

