SCARLETT JOHANSSON FA CAUSA ALLA DISNEY PER IL FILM "BLACK WIDOW" - L'ATTRICE SOSTIENE CHE L'USCITA IN CONTEMPORANEA NELLE SALE E SULLA PIATTAFORMA STREAMING DEL FILM LE HA FATTO PERDERE PIU' DI 50 MILIONI DI DOLLARI - SECONDO GLI ACCORDI, DICONO I LEGALI DELLA STAR, LA PELLICOLA DOVEVA ESSERE PROIETTATA IN ESCLUSIVA NEI CINEMA - E I SUOI BONUS INFATTI SONO LEGATI AGLI INCASSI AL BOTTEGHINO...

La star di Black Widow, Scarlett Johansson, ha fatto causa alla Disney. L’attrice contesta alla casa di produzione l’uscita del film “Black Widow” in contemporanea nelle sale e sulla piattaforma di streming Disney+. Questa mossa le avrebbe fatto perdere più di 50 milioni di dollari, perché il suo stipendio era basato sulle performance al botteghino.

L'attrice ha intentato una causa giovedì alla Corte Superiore di Los Angeles contro la Disney, sostenendo che le era stato garantito che Black Widow avrebbe avuto un'uscita cinematografica esclusiva.

Si stima che Johansson abbia guadagnato circa 15 milioni di dollari di anticipo per “Black Widow”, la stessa paga incassata per “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”, ma nella causa afferma che la versione in streaming ha tagliato i suoi redditizi bonus.

«La Disney ha intenzionalmente indotto la Marvel a violare l'accordo, senza giustificazione, al fine di impedire alla signora Johansson di realizzare il pieno beneficio del suo accordo con la Marvel», spiegano i suoi avvocati nel ricorso.

Johansson è una delle attrici più pagate al mondo e ha un patrimonio netto stimato di circa 165 milioni di dollari. Il suo film più pagato fino ad oggi è stato “Ghost in the Shell” nel 2017, per il quale ha guadagnato 17,5 milioni di dollari di stipendio.

Solo nel weekend di apertura, “Black Widow” ha incassato 60 milioni di dollari sulla piattaforma di streaming Disney+. Il film, con Johansson nei panni della superspia in tuta da gatto, è stato reso disponibile online per gli abbonati Disney+ a un costo aggiuntivo di 29,99 dollari in contemporanea all’uscita al cinema.

Il film ha stabilito un record di incassi: 218 milioni di dollari dal lancio fino all’inizio di questo mese, compreso quanto fatturato con lo streaming. Tuttavia, le prestazioni al botteghino del film sono diminuite drasticamente dopo il fine settimana di apertura, portando alcuni analisti a chiedersi se la versione in streaming di Disney+ stesse rubando spazio alla vendita dei biglietti.

Black Widow ha visto gli incassi al botteghino crollare del 67% dopo il fine settimana di apertura e le vendite dei biglietti attualmente ammontano a 319 milioni di dollari a livello globale. Come scrivono gli avvocati della Johnsson nel ricorso, le azioni della Disney sono aumentate dopo che la società ha rivelato le impressionanti vendite in streaming di Black Widow su Disney+.

La causa di Johansson afferma che la Disney voleva indirizzare il pubblico verso Disney+, «dove poteva mantenere i ricavi per sé e contemporaneamente far crescere la base di abbonati Disney+, un modo comprovato per aumentare il prezzo delle azioni Disney».

«In secondo luogo, la Disney voleva svalutare sostanzialmente l'accordo della signora Johansson e quindi arricchirsi». Secondo la denuncia, gli agenti della Johansson hanno cercato di rinegoziare il suo contratto dopo aver appreso della strategia di doppia uscita per Black Widow, ma Disney e Marvel non hanno risposto.

La causa afferma che Johansson temeva un'uscita in streaming già nel 2019 e che i dirigenti della Marvel le avevano assicurato che il film sarebbe stato distribuito in un modello teatrale tradizionale. «Comprendiamo che se il piano dovesse cambiare, dovremmo discuterne con voi e arrivare a un'intesa poiché l'accordo si basa su una serie di (molto grandi) bonus al botteghino», ha detto il capo consigliere della Marvel Dave Galluzzi agli agenti di Johansson in un Email di maggio 2019 inclusa nella causa.

