22 giu 2022 15:46

SCAZZI TRA ANTI-PUTINIANI - IL GRUPPO PUNK RUSSO "PUSSY RIOT" (NON SIMPATIZZANTE DI "MAD VLAD") SI È SCHIERATO CONTRO L'UCRAINA PER AVER BANDITO GLI ARTISTI RUSSI, INVITANDO LA COMUNITÀ ARTISTICA A RIBELLARSI: "LE DECISIONI DELLE ISTITUZIONI CULTURALI DI KIEV DI TAGLIARE LE OPERE DI SCRITTORI RUSSI SONO SEMPLICEMENTE STUPIDE. DOVREMMO ESSERE UNITI TUTTI PER COSTRUIRE UNA COMUNITÀ CONTRARIA ALLA GUERRA"