18 ago 2024 12:36

SCAZZI INUTILI E DOVE TROVARLI – POLEMICHE PER IL VIDEO DELLA MODELLA CON LA DIVISA DELL’AREZZO CALCIO NELLA CATTEDRALE DELLA CITTA’: DA QUEST’ANNO LA MAGLIA AVRÀ COME EFFIGE LA MADONNA DEL CONFORTO E, PER SPONSORIZZARE L’INIZIATIVA, UNA RAGAZZA IN JEANS E MAGLIETTA DELLA SQUADRA ERA STATA SPEDITA NELLA CHIESA – IL VIDEO HA FATTO INCAZZARE IL VESCOVO E ALLA FINE È STATO RIMOSSO – QUALCUNO IRONICAMENTE SPERA CHE, VISTA LA PRESENZA DELLA VERGINE, NON VOLERANNO BESTEMMIE IN CAMPO (CIAO, CORE...)