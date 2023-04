SCAZZI A TUTTA BIRRA! - I CONSERVATORI AMERICANI BOICOTTANO LA "BUDWEISER" PER AVER MESSO LA FACCIA DELL'INFLUENCER TRANSGENDER DYLAN MULVANEY SULLE LATTINE DI "BUD LIGHT" - LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA NON È PIACIUTA AI REPUBBLICANI, CHE SI LAMENTANO DELLA SVOLTA "WOKE" DEL MARCHIO - QUELLO SVALVOLATO DI KID ROCK HA PUBBLICATO UN VIDEO DOVE SPARA A DELLE LATTINE DI BUD LIGHT CON UN FUCILE AUTOMATICO - L'AZIENDA CHE PRODUCE LA BEVANDA ALCOLICA HA CERCATO DI CORRERE AI RIPARI CON... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

dylan mulvaney budweiser 1

Contrordine: in America il patriottismo vende più birra della solidarità “woke” per i transgender. In estrema sintesi, è quanto ha appreso la Budweiser negli ultimi giorni, dopo le feroci polemiche provocate dalla sua decisione di mettere la faccia di Dylan Mulvaney sulle lattine di Bud Light. […]

kid rock spara alle lattine di budweiser 4

Mulvaney ha 26 anni e […] Nel marzo del 2021 aveva iniziato la transizione da uomo a donna, e siccome la pandemia aveva costretto tutti a casa aveva deciso di raccontare l’esperienza attraverso TikTok. In breve è diventato un fenomeno, con circa dieci milioni di seguaci. Diverse compagnie, tipo Kate Spade, Nike, CeraVe, l’hanno notata, prendendola come testimonial e facedole incassare oltre un milione di dollari.

Nell’ottobre scorso, al 221esimo giorno di «transizione pubblica», era stata ospitata alla Casa Bianca per una conversazione col presidente Biden, che le aveva detto «Dio ti ama». Anche la Budweiser si è accorta dell’enorme popolarità di Dylan, e ha deciso di mettere la sua faccia sulle lattine di Bud Light, ma le cose non sono andate come sperato. Il cantante super conservatore Kid Rock, ad esempio, ha pubblicato un video in cui imbracciava il fucile per sparare sulle confezioni di birra, tanto per avere una discussione civile sulla questione.

le spot patriottico della budweiser 2

La compagnia allora ha preso atto che la campagna pubblicitaria non stava funzionando bene, forse perché il messaggio “woke” ancora non appassiona i bevitori di birra, anche se “leggera”. Quindi ha pensato di rimediare con uno spot patriottico, in cui si vedono i suoi tradizionali cavalli Clydesdale che galoppano dalla costa orientale a quella occidentale, passando davanti agli edifici più emblematici del paese e persone che alzano la bandiera. Budweiser ha spiegato che «non intendevamo essere parte di una discussione che divide la gente», […]

