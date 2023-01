SCAZZO DEMOCRATICO TRA FIGLI D'ARTE – RICKY TOGNAZZI RISPONDE A MUSO DURO AD ALESSANDRO GASSMAN, CHE HA ANNUNCIATO CHE NON VOTERÀ PIÙ IL PD DOPO L’INGRESSO DI DINO GIARRUSSO: “LO CONOSCO BENE, È UNA GRAN BRAVA PERSONA, E QUANDO UNA BRAVA PERSONA TORNA A SINISTRA IO NE SONO FELICE, ALTRO CHE ‘NON VI VOTO PIÙ’” – I PADRI ERANO LEGATISSIMI SUL SET E FUORI, MENTE I FIGLI, POLITICAMENTE, SI DIVIDONO… – VIDEO

"Conosco bene Dino Giarrusso, è una gran brava persona, e quando una brava persona torna a sinistra - mentre molti purtroppo van via - io ne sono felice, altro che “non vi voto più”. E se Dino deve delle scuse a qualcuno, conoscendolo , son sicuro le porgerà. #Giarrusso".

Ricky Tognazzi in un tweet sembra rispondere a Alessandro Gassmann, che sempre con un cinguettio aveva detto dopo la decisione dell'ex M5S ed eurodeputato Dino Giarrusso di entrare nel Pd: "Non vi voterò mai più. Adieux".

L'attore e regista romano non nomina mai l'ex iena televisiva, ma le sue parole sono apparse a molti piuttosto eloquenti: "Un partito che continua ad essere riempito" di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l'idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto MAI più", ha scritto Gassmann. […]

